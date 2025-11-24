https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-raschistili-ruslo-reki-belbek-1151129682.html

В Севастополе расчистили русло реки Бельбек

В Севастополе расчистили русло реки Бельбек - РИА Новости Крым, 24.11.2025

В Севастополе расчистили русло реки Бельбек

Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T12:16

2025-11-24T12:16

2025-11-24T12:17

михаил развожаев

новости

новости севастополя

реки крыма

севастополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151129569_0:150:516:440_1920x0_80_0_0_63d810adadaa43aa481edf7f75b0f786.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях. Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте уберут незаконные строения в руслах рекКогда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияГлина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину

https://crimea.ria.ru/20251024/dvizhenie-v-tsentre-simferopolya-ogranichat-iz-za-chistki-salgira-1150397446.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, новости севастополя, реки крыма, севастополь, крым