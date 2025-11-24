https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-raschistili-ruslo-reki-belbek-1151129682.html
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях. Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте уберут незаконные строения в руслах рекКогда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияГлина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину
