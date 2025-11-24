Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T12:16
2025-11-24T12:17
михаил развожаев
новости
новости севастополя
реки крыма
севастополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях. Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.
севастополь
крым
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек

В Севастополе завершены работы по расчистке русла реки Бельбек - Развожаев

12:16 24.11.2025 (обновлено: 12:17 24.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе расчистили русло реки Бельбек
В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Почти два километра русла реки Бельбек очищены от поваленных деревьев, кустов и донных отложений, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Работы шли на участке протяженностью почти в два километра от улицы Пирогова до улицы Локомотивной. Русло очистили от поваленных деревьев, древесно-кустарниковой растительности, донных отложений", - сообщил он.
В ходе работ задействовали гусеничные экскаваторы, а также мини-самосвалы, которые могут работать в стесненных условиях.

"Ручного труда, чтобы расчистить русла и снизить риск заторов, тоже потребовалось немало", – добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полностью завершили расчистку русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.
