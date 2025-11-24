Рейтинг@Mail.ru
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/v-rossii-zhdut-anomalno-kholodnuyu-zimu-doydut-li-surovye-morozy-do-kryma-1151122779.html
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
На территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T06:10
2025-11-24T06:10
игорь вахрушев
мнения
зима
крым
крымская погода
погода в крыму
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134137202_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0321b7339bc1b92dbc08b36aad94f90e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Собеседник рассказал, что есть несколько прогнозных математических моделей и они дают разные показатели. Есть проблема, которая наблюдается в арктической части страны, где есть перераспределение воздушных масс и арктические холодные массы с трудом удерживаются и могут двигаться ближе к югу, но это прежде всего повлияет на север России, отметил эксперт.Это могут быть несколько часов, например, ночью, когда столбик термометра резко опустится, или холодные дни с температурой ниже нуля. Но затяжных морозов в эту зиму не ожидается, считает эксперт.Предстоящая зима может быть действительно холоднее, добавил Вахрушев. Она может быть на градус ниже климатической нормы и, скорее всего, будет прохладнее чем предыдущая. Но говорить о том, что крымчанам стоит готовиться к аномально холодной зиме, морозам – не стоит.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. При этом аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой, считает метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму – названа причинаГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
https://crimea.ria.ru/20251123/pokholodanie-i-dozhdi-krym-zhdet-rezkoe-snizhenie-temperatury-vozdukha-1151092334.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134137202_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bbdc2dbb45eb856ac8430948924adb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь вахрушев, мнения, зима, крым, крымская погода, погода в крыму, прогноз
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма

В Крыму аномально холодной зимы и сильных морозов не будет – эксперт

06:10 24.11.2025
 
© РИА Новости КрымМороз
Мороз - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Собеседник рассказал, что есть несколько прогнозных математических моделей и они дают разные показатели. Есть проблема, которая наблюдается в арктической части страны, где есть перераспределение воздушных масс и арктические холодные массы с трудом удерживаются и могут двигаться ближе к югу, но это прежде всего повлияет на север России, отметил эксперт.

"Крымская зима вряд ли станет аномально холодной с серьезными морозами до -25 градусов. Хотя какие-то аномальные и экстремальные температуры будут характерны", – выразил мнение ученый.

Это могут быть несколько часов, например, ночью, когда столбик термометра резко опустится, или холодные дни с температурой ниже нуля. Но затяжных морозов в эту зиму не ожидается, считает эксперт.
Предстоящая зима может быть действительно холоднее, добавил Вахрушев. Она может быть на градус ниже климатической нормы и, скорее всего, будет прохладнее чем предыдущая. Но говорить о том, что крымчанам стоит готовиться к аномально холодной зиме, морозам – не стоит.

"Мы имеем в запасе такой козырь в рукаве – теплое Черное море, которое сглаживает многие моменты. И те перепады температур, которые резко могут случаться в той же центральной части России – нашим теплым морем будут сглаживаться", – считает ученый.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. При этом аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой, считает метеоролог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Листья в луже - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Вчера, 18:16Радио "Спутник в Крыму"
Похолодание и дожди: Крым ждет резкое снижение температуры воздуха
 
Игорь ВахрушевМненияЗимаКрымКрымская погодаПогода в КрымуПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния