В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Собеседник рассказал, что есть несколько прогнозных математических моделей и они дают разные показатели. Есть проблема, которая наблюдается в арктической части страны, где есть перераспределение воздушных масс и арктические холодные массы с трудом удерживаются и могут двигаться ближе к югу, но это прежде всего повлияет на север России, отметил эксперт.Это могут быть несколько часов, например, ночью, когда столбик термометра резко опустится, или холодные дни с температурой ниже нуля. Но затяжных морозов в эту зиму не ожидается, считает эксперт.Предстоящая зима может быть действительно холоднее, добавил Вахрушев. Она может быть на градус ниже климатической нормы и, скорее всего, будет прохладнее чем предыдущая. Но говорить о том, что крымчанам стоит готовиться к аномально холодной зиме, морозам – не стоит.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. При этом аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой, считает метеоролог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальное тепло в Крыму – названа причинаГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

