В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских

2025-11-24T11:25

москва

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание, сообщают в столичном главке СК России.Инцидент произошел 23 ноября. Фигурант, находясь в торговом центре на Ореховом бульваре, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес не менее двух ножевых ранений. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, и он госпитализирован в одну из городских больниц. В ходе задержания подросток успел нанести резаные раны рук еще двум сотрудникам полиции."Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, также допрошены свидетели произошедшего", – уточнили в СК.Подростка подозревают в совершении покушения на убийство и в применении насилия в отношении представителя власти. По поручения главы столичного Следкома Дмитрия Беляева, дело передано в отдел по расследования особо важных дел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку

москва

2025

