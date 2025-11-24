Рейтинг@Mail.ru
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
В московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание, сообщают в столичном главке СК России. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T11:25
2025-11-24T11:25
москва
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151128477_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d7b8b25362db90036d168d721b1b0102.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание, сообщают в столичном главке СК России.Инцидент произошел 23 ноября. Фигурант, находясь в торговом центре на Ореховом бульваре, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес не менее двух ножевых ранений. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, и он госпитализирован в одну из городских больниц. В ходе задержания подросток успел нанести резаные раны рук еще двум сотрудникам полиции."Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, также допрошены свидетели произошедшего", – уточнили в СК.Подростка подозревают в совершении покушения на убийство и в применении насилия в отношении представителя власти. По поручения главы столичного Следкома Дмитрия Беляева, дело передано в отдел по расследования особо важных дел.
В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских

В московском ТЦ подросток дважды ударил ножом охранника из-за замечания

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание, сообщают в столичном главке СК России.
Инцидент произошел 23 ноября. Фигурант, находясь в торговом центре на Ореховом бульваре, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес не менее двух ножевых ранений. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, и он госпитализирован в одну из городских больниц. В ходе задержания подросток успел нанести резаные раны рук еще двум сотрудникам полиции.
"Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, также допрошены свидетели произошедшего", – уточнили в СК.
Подростка подозревают в совершении покушения на убийство и в применении насилия в отношении представителя власти. По поручения главы столичного Следкома Дмитрия Беляева, дело передано в отдел по расследования особо важных дел.
