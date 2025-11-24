https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-sokhranyaetsya-stabilnyy-spros-na-pervichnoe-zhile-1150616408.html

В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рынок недвижимости в Крыму демонстрирует стабильный спрос, особенно это касается первичных продаж жилья в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.По ее словам, спрос на "первичку" поддерживается действующими льготными ипотечными программами и рассрочками.А вот вторичный рынок недвижимости в настоящее время находится в состоянии небольшой стагнации, однако на фоне снижения ключевой ставки начал показывать положительную динамику.Говоря о городской недвижимости, руководитель агентства отметила, что основными покупателями здесь являются крымчане."Портрет покупателя – это, скорее всего, крымчанин, либо тот, кто проживает в Симферополе, либо те, кто переезжает из других городов республики или приобретает жилье для своих детей. Но возрос и процент тех, кто покупает недвижимость из других регионов для постоянного проживания", – рассказала собеседница.Обратная картина на рынке курортной недвижимости. Здесь основной спрос у жителей других регионов России. Крымчане также покупают апартаменты для собственного отдыха или получения стабильного пассивного дохода, но реже.Эксперт отметила, что в этом сегменте виден устойчивый рост цен."По курортной недвижимости сейчас мы наблюдаем стабильно высокий рост – примерно 30% в год", – сообщила руководитель агентства.Она добавила, что новые курортные комплексы отличаются более развитой инфраструктурой и высоким уровнем требований со стороны покупателей. Если ранее покупателям было достаточно того, что объект находится на первой береговой линии, то теперь появилось больше требований к инфраструктурному насыщению, что и влияет на существенное увеличение стоимости квадратного метра.Ранее сообщалось, что жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 годаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму примут новый закон о жилье для репатриантовКомплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и гдеКак выбрать дом в Крыму и не прогадать: советы эксперта по недвижимости

