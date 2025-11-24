Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-sokhranyaetsya-stabilnyy-spros-na-pervichnoe-zhile-1150616408.html
В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье
В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье
Рынок недвижимости в Крыму демонстрирует стабильный спрос, особенно это касается первичных продаж жилья в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T21:31
2025-11-24T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рынок недвижимости в Крыму демонстрирует стабильный спрос, особенно это касается первичных продаж жилья в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.По ее словам, спрос на "первичку" поддерживается действующими льготными ипотечными программами и рассрочками.А вот вторичный рынок недвижимости в настоящее время находится в состоянии небольшой стагнации, однако на фоне снижения ключевой ставки начал показывать положительную динамику.Говоря о городской недвижимости, руководитель агентства отметила, что основными покупателями здесь являются крымчане."Портрет покупателя – это, скорее всего, крымчанин, либо тот, кто проживает в Симферополе, либо те, кто переезжает из других городов республики или приобретает жилье для своих детей. Но возрос и процент тех, кто покупает недвижимость из других регионов для постоянного проживания", – рассказала собеседница.Обратная картина на рынке курортной недвижимости. Здесь основной спрос у жителей других регионов России. Крымчане также покупают апартаменты для собственного отдыха или получения стабильного пассивного дохода, но реже.Эксперт отметила, что в этом сегменте виден устойчивый рост цен."По курортной недвижимости сейчас мы наблюдаем стабильно высокий рост – примерно 30% в год", – сообщила руководитель агентства.Она добавила, что новые курортные комплексы отличаются более развитой инфраструктурой и высоким уровнем требований со стороны покупателей. Если ранее покупателям было достаточно того, что объект находится на первой береговой линии, то теперь появилось больше требований к инфраструктурному насыщению, что и влияет на существенное увеличение стоимости квадратного метра.Ранее сообщалось, что жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 года
В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье

Рынок первичной недвижимости в Крыму демонстрирует устойчивый спрос – эксперт

21:31 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рынок недвижимости в Крыму демонстрирует стабильный спрос, особенно это касается первичных продаж жилья в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.
"Сейчас рынок недвижимости демонстрирует стабильный спрос. Это важно именно на первичном рынке недвижимости, потому что здесь драйвером спроса является льготная семейная ипотека", – отметила Морозова.
По ее словам, спрос на "первичку" поддерживается действующими льготными ипотечными программами и рассрочками.
А вот вторичный рынок недвижимости в настоящее время находится в состоянии небольшой стагнации, однако на фоне снижения ключевой ставки начал показывать положительную динамику.

"Из-за снижения ключевой ставки, которая является пока еще скорее психологическим моментом, потому что мы не видим существенного снижения по базовым ипотечным программам, вторичный рынок недвижимости пока начал показывать положительную динамику. Но в принципе он еще в небольшой стагнации пребывает", – пояснила эксперт.

Говоря о городской недвижимости, руководитель агентства отметила, что основными покупателями здесь являются крымчане.
"Портрет покупателя – это, скорее всего, крымчанин, либо тот, кто проживает в Симферополе, либо те, кто переезжает из других городов республики или приобретает жилье для своих детей. Но возрос и процент тех, кто покупает недвижимость из других регионов для постоянного проживания", – рассказала собеседница.
Обратная картина на рынке курортной недвижимости. Здесь основной спрос у жителей других регионов России. Крымчане также покупают апартаменты для собственного отдыха или получения стабильного пассивного дохода, но реже.
Эксперт отметила, что в этом сегменте виден устойчивый рост цен.
"По курортной недвижимости сейчас мы наблюдаем стабильно высокий рост – примерно 30% в год", – сообщила руководитель агентства.
Она добавила, что новые курортные комплексы отличаются более развитой инфраструктурой и высоким уровнем требований со стороны покупателей. Если ранее покупателям было достаточно того, что объект находится на первой береговой линии, то теперь появилось больше требований к инфраструктурному насыщению, что и влияет на существенное увеличение стоимости квадратного метра.
Ранее сообщалось, что жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 года
