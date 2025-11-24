В Крыму отменили особый противопожарный режим

https://crimea.ria.ru/20251124/v-krymu-otmenili-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1151133559.html
Особый противопожарный режим, действовавший на территории Крыма с 1 мая, отменен, сообщают в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим, действовавший на территории Крыма с 1 мая, отменен, сообщают в крымском главке МЧС России.В министерстве напомнили, что меры вводились с целью предотвращения возможных пожаров и минимизации ущербов. За указанный период спасатели ликвидировали 1639 ландшафтных пожаров – 47% от общего числа возгораний. Из них 62 – лесные, общая площадь составила 138 гектаров.Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. В Севастополе пожароопасный сезон завершили 3 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое потушили пожар в жилом домеВ Крыму тушили крупный пожар на складе овощейВ Крыму растет число природных пожаров
