В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.По данным ведомства, главные поставщики – Башкирия, Челябинская область, Удмуртия, Пермский край и Мордовия. Рождественские деревья продолжают поступать на полуостров.В сертификате обязательно указывается отправитель, место вырубки и заключение, что дерево "здорово".Ранее сообщалось, что в Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь.
В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России

В Крым ввезли больше четырех тысяч новогодних елок из разных регионов России

16:53 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По данным ведомства, главные поставщики – Башкирия, Челябинская область, Удмуртия, Пермский край и Мордовия.
"Всего за указанный период поступили 4 300 деревьев, на все партии были предоставлены карантинные сертификаты", - говорится в сообщении.
Рождественские деревья продолжают поступать на полуостров.
"Саженцы, деревья и срезанные ветви являются продукцией фитосанитарного риска, которая подлежит обязательной проверке и сертификации в соответствии с федеральным законом "О карантине растений", – напомнили в Россельхознадзоре.
В сертификате обязательно указывается отправитель, место вырубки и заключение, что дерево "здорово".
Ранее сообщалось, что в Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь.
Крым
 
