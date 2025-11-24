https://crimea.ria.ru/20251124/v-krym-vvezli-bolshe-chetyrekh-tysyach-elok-iz-raznykh-regionov-rossii-1151138914.html

В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России

В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крым ввезли более 4 тысяч новогодних елок из разных регионов России, все они получили карантинные сертификаты. Об этом сообщают в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.По данным ведомства, главные поставщики – Башкирия, Челябинская область, Удмуртия, Пермский край и Мордовия. Рождественские деревья продолжают поступать на полуостров.В сертификате обязательно указывается отправитель, место вырубки и заключение, что дерево "здорово".Ранее сообщалось, что в Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоДень рождения Деда Мороза – цифры и фактыВ Крыму поставят елку из кораблей и якорей

