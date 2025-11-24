Рейтинг@Mail.ru
В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
В Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь. Об этом сообщил глава местной администрации... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T13:39
2025-11-24T13:39
крым
новости крыма
керчь
новый год
елка
олег каторгин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.Кроме того, сотрудники предприятия "Горсвет-Керчь" уже развешивают украшение на дереве у сквера "Аленка", а чуть позже праздничная иллюминация украсит все центральные улицы города.Также он пообещал, что в этом году в новогоднем оформлении появятся новинки. Праздничное украшение городского пространства планируют завершить ко Дню святого Николая – 19 декабря.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что город курорт попал в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.
крым, новости крыма, керчь, новый год, елка, олег каторгин
В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города

На центральной площади Керчи устанавливают главную елку города

13:39 24.11.2025
 
В Керчи устанавливают елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.

"В Керчи стартовала подготовка к новогодним праздникам. На центральной площади имени Ленина сотрудники Службы городского хозяйства приступили к установке главной городской елки. В первую очередь собирают металлический каркас конструкции, затем его "оденут" в искусственную хвою и украсят шарами и гирляндами", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сотрудники предприятия "Горсвет-Керчь" уже развешивают украшение на дереве у сквера "Аленка", а чуть позже праздничная иллюминация украсит все центральные улицы города.
Керчь украшают к Новому году
Керчь украшают к Новому году
Также он пообещал, что в этом году в новогоднем оформлении появятся новинки. Праздничное украшение городского пространства планируют завершить ко Дню святого Николая – 19 декабря.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что город курорт попал в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.
КрымНовости КрымаКерчьНовый годЕлкаОлег Каторгин
 
