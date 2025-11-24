https://crimea.ria.ru/20251124/v-kerchi-pristupili-k-ustanovke-glavnoy-novogodney-elki-goroda-1151131662.html

В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи коммунальщики приступили к установке главной новогодней елки города, которая украсит центральную площадь. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Каторгин.Кроме того, сотрудники предприятия "Горсвет-Керчь" уже развешивают украшение на дереве у сквера "Аленка", а чуть позже праздничная иллюминация украсит все центральные улицы города.Также он пообещал, что в этом году в новогоднем оформлении появятся новинки. Праздничное украшение городского пространства планируют завершить ко Дню святого Николая – 19 декабря.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что город курорт попал в топ-5 популярных направлений для отдыха в новогодние и рождественские праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникулДень рождения Деда Мороза – цифры и фактыВ Крыму поставят елку из кораблей и якорей

