https://crimea.ria.ru/20251124/v-evpatorii-devushka-i-troe-ee-druzey-izbili-politseyskogo-1151142514.html
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:52
2025-11-24T17:52
2025-11-24T17:52
евпатория
следком крыма и севастополя
новости крыма
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151142646_0:258:1280:978_1920x0_80_0_0_51a89859e1ac79d5c101542dc74d44d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти сделал им замечание по поводу прослушивания громкой музыки. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и СевастополяПо информации следствия, в один из вечеров нетрезвая компания громко слушала музыку и ругалась. Полицейский неоднократно требовал прекратить противоправные действия.Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали, уточнили в СК."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – добавили в сообщении.В понедельник также стало известно, что в московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компанииВ московской школе ученик 10 класса напал на учителя17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151142646_0:18:1280:978_1920x0_80_0_0_bdb2215590e6a2dda53a343af5718ca0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, происшествия
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В Евпатории избили полицейского девушка и трое ее друзей – они пойдут под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти сделал им замечание по поводу прослушивания громкой музыки. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя
По информации следствия, в один из вечеров нетрезвая компания громко слушала музыку и ругалась. Полицейский неоднократно требовал прекратить противоправные действия.
"В ответ злоумышленники нанесли стражу удары по голове и телу. Потерпевшему была оказана своевременная медпомощь, а нападавшие оперативно задержаны", – сказано в сообщении.
Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали, уточнили в СК.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – добавили в сообщении.
В понедельник также стало известно, что в московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения
охраннику после того, как тот сделал ему замечание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: