В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти сделал им замечание по поводу прослушивания громкой музыки. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и СевастополяПо информации следствия, в один из вечеров нетрезвая компания громко слушала музыку и ругалась. Полицейский неоднократно требовал прекратить противоправные действия.Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали, уточнили в СК."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – добавили в сообщении.В понедельник также стало известно, что в московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компанииВ московской школе ученик 10 класса напал на учителя17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре

