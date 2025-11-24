Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти сделал им замечание по поводу прослушивания громкой музыки. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и СевастополяПо информации следствия, в один из вечеров нетрезвая компания громко слушала музыку и ругалась. Полицейский неоднократно требовал прекратить противоправные действия.Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали, уточнили в СК."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – добавили в сообщении.В понедельник также стало известно, что в московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание.
евпатория, следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, происшествия
В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского

В Евпатории избили полицейского девушка и трое ее друзей – они пойдут под суд

17:52 24.11.2025
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЧетверо молодых людей из Евпатории предстанут перед судом за избиение полицейского
Четверо молодых людей из Евпатории предстанут перед судом за избиение полицейского
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории 19-летняя местная жительница и трое ее 25-летних приятелей ответят перед судом за избиение сотрудника полиции, после того как представитель власти сделал им замечание по поводу прослушивания громкой музыки. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя
По информации следствия, в один из вечеров нетрезвая компания громко слушала музыку и ругалась. Полицейский неоднократно требовал прекратить противоправные действия.

"В ответ злоумышленники нанесли стражу удары по голове и телу. Потерпевшему была оказана своевременная медпомощь, а нападавшие оперативно задержаны", – сказано в сообщении.

Следствием проведен необходимый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали, уточнили в СК.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – добавили в сообщении.
В понедельник также стало известно, что в московском ТЦ 16-летний подросток нанес два ножевых ранения охраннику после того, как тот сделал ему замечание.
