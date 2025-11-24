Рейтинг@Mail.ru
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".В Феодосийском филиале предприятия уточнили, что до 15 часов водоснабжение ограничат в селе Ближнее на улицах Садовая, Советская, Новая, 1-ая Октябрьская, Хуторская, Западная, Парковая, Крымская, Виноградная, Юбилейная, Речная.Кроме того, в Керчи до 18:00 воды не будет у абонентов на улицах Котовского, Симферопольской, Попова, Огородной, Андреюшкина, К.Либкнехта, Братьев Хрони, Перекопской, Елизарова, Шевякова, а также прилегающих улиц и переулков.Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".

"24 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Керчи и селе под Феодосией", – сказано в сообщении.

В Феодосийском филиале предприятия уточнили, что до 15 часов водоснабжение ограничат в селе Ближнее на улицах Садовая, Советская, Новая, 1-ая Октябрьская, Хуторская, Западная, Парковая, Крымская, Виноградная, Юбилейная, Речная.
Кроме того, в Керчи до 18:00 воды не будет у абонентов на улицах Котовского, Симферопольской, Попова, Огородной, Андреюшкина, К.Либкнехта, Братьев Хрони, Перекопской, Елизарова, Шевякова, а также прилегающих улиц и переулков.

"На время проведения работ силами филиала в Керчи организован подвоз воды", – уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.
