https://crimea.ria.ru/20251124/v-dvukh-naselennykh-punktakh-na-vostoke-kryma-ne-budet-vody-1151126350.html
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:35
2025-11-24T09:35
2025-11-24T09:35
крым
новости крыма
керчь
феодосия
вода крыма
отключение воды в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215575_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_3ac12f3e5d9a66ca07db72073ab44258.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".В Феодосийском филиале предприятия уточнили, что до 15 часов водоснабжение ограничат в селе Ближнее на улицах Садовая, Советская, Новая, 1-ая Октябрьская, Хуторская, Западная, Парковая, Крымская, Виноградная, Юбилейная, Речная.Кроме того, в Керчи до 18:00 воды не будет у абонентов на улицах Котовского, Симферопольской, Попова, Огородной, Андреюшкина, К.Либкнехта, Братьев Хрони, Перекопской, Елизарова, Шевякова, а также прилегающих улиц и переулков.Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделаноВ Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектораВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
крым
керчь
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215575_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_98e85899dbb093ec8502283d3c4bfad2.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, керчь, феодосия, вода крыма, отключение воды в крыму
В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
В Керчи и Феодосии в понедельник будут перебои с водой из-за ремонта сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Населенный пункт под Феодосией и ряд улиц в Керчи в понедельник останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
"24 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Керчи и селе под Феодосией", – сказано в сообщении.
В Феодосийском филиале предприятия уточнили, что до 15 часов водоснабжение ограничат в селе Ближнее на улицах Садовая, Советская, Новая, 1-ая Октябрьская, Хуторская, Западная, Парковая, Крымская, Виноградная, Юбилейная, Речная.
Кроме того, в Керчи до 18:00 воды не будет у абонентов на улицах Котовского, Симферопольской, Попова, Огородной, Андреюшкина, К.Либкнехта, Братьев Хрони, Перекопской, Елизарова, Шевякова, а также прилегающих улиц и переулков.
"На время проведения работ силами филиала в Керчи организован подвоз воды", – уточнили на предприятии.
Ранее сообщалось, что реконструкцию канализационных очистных сооружений в Евпатории
завершат к концу 2027 года, сейчас строительная готовность объекта составляет пять процентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: