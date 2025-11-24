Рейтинг@Mail.ru
Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/ushakov-delal-zayavlenie-ob-amerikanskom-i-evropeyskom-planakh-po-ukraine-1151143444.html
Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине
Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине
Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T18:07
2025-11-24T18:21
новости
юрий ушаков
россия
сша
европа
переговоры
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.При этом, по его словам, многие положения американского плана по Украине представляются Москве приемлемыми.И отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.И проинформировал, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения по украинскому урегулированию, но конкретных договоренностей пока нет.Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявлял ранее Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльДиалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
россия
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, юрий ушаков, россия, сша, европа, переговоры, украина
Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине

Европейский план по Украине не подходит России – Ушаков

18:07 24.11.2025 (обновлено: 18:21 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.

"Нам передали (США – ред.) проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока его обсуждение с нами никто не вел", – сообщил Ушаков журналистам.

При этом, по его словам, многие положения американского плана по Украине представляются Москве приемлемыми.
"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, – не все, но многие положения этого плана – они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами", – сказал помощник президента РФ.
И отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.
"Что касается тех планов, которые "гуляют": просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный", – подчеркнул Ушаков.
И проинформировал, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения по украинскому урегулированию, но конкретных договоренностей пока нет.
Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявлял ранее Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона
 
НовостиЮрий УшаковРоссияСШАЕвропаПереговорыУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:2019 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:07В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма
19:55Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в Крыму
19:45Морской транспорт Севастополя возобновил работу
19:31В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
19:10В Севастополе подешевели курица и "борщевой набор"
18:47В Севастополе закрыли рейд
18:27Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату
18:07Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине
17:52В Евпатории девушка и трое ее друзей избили полицейского
17:39Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
17:22Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
17:07На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
16:53В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
16:27Умер один из музыкантов ABBA
16:11Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
15:58Новые траектории для инвестиций обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
15:46Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
15:40В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии
15:34Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
Лента новостейМолния