Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине

2025-11-24T18:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.При этом, по его словам, многие положения американского плана по Украине представляются Москве приемлемыми.И отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.И проинформировал, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения по украинскому урегулированию, но конкретных договоренностей пока нет.Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявлял ранее Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльДиалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона

