Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по Украине

2025-11-24T18:07
2025-11-24T18:07
2025-11-24T18:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.При этом, по его словам, многие положения американского плана по Украине представляются Москве приемлемыми.И отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.И проинформировал, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения по украинскому урегулированию, но конкретных договоренностей пока нет.Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявлял ранее Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала.
18:07 24.11.2025 (обновлено: 18:21 24.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проект американского плана по Украине будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщил в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков. Также он заявил, что в Москве видели сообщения о "европейском плане" по Украине, он неконструктивный и России не подходит.
"Нам передали (США – ред.) проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока его обсуждение с нами никто не вел", – сообщил Ушаков журналистам.
При этом, по его словам, многие положения американского плана по Украине представляются Москве приемлемыми.
"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, я бы сказал, – не все, но многие положения этого плана – они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами", – сказал помощник президента РФ.
И отметил, что сейчас "гуляет" много других вариантов плана урегулирования, помимо того плана США, с которым ознакомилась российская сторона.
"Что касается тех планов, которые "гуляют": просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный", – подчеркнул Ушаков.
И проинформировал, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения по украинскому урегулированию, но конкретных договоренностей пока нет.
Россия и США активно ведут разговор
по украинскому урегулированию на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, заявлял ранее Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Швейцарии Россия не получала.
