Умер один из музыкантов ABBA - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Умер один из музыкантов ABBA
Умер один из музыкантов ABBA - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Умер один из музыкантов ABBA
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T16:27
2025-11-24T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.Клинг играл на духовых инструментах – саксофоне, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах "Arrival", "Voulez-vous", "Super Trouper", "The Visitors". Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.Шведская поп-группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы. Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран.В апреле 2018 года стало известно, что группа воссоединилась для записи новых песен и последующего проведения "голографического тура", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников коллектива.Также было представлено рабочее название одной из двух записанных композиций под наименованием I Still Have Faith in You. В сентябре того же года стало известно, что две новых песни, I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, а также новый документальный фильм под названием Thank You for the Music будут выпущены не ранее следующего года.В июле 2020 года в прессе появились сообщения, что 2021 году будут выпущены пять новых песен группы. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер опровергла эту информацию.В апреле 2023 года стало известно, что гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер один из музыкантов ABBA

Умер один из музыкантов ABBA Ян Клинг

16:27 24.11.2025 (обновлено: 16:52 24.11.2025)
 
© Фото из соцсетейМузыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Архивное фото
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг. Архивное фото
© Фото из соцсетей
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.
Клинг играл на духовых инструментах – саксофоне, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах "Arrival", "Voulez-vous", "Super Trouper", "The Visitors". Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.

"Он оставался в тени, но участвовал очень во многом", – цитирует РИА Новости сообщение сына музыканта.

Шведская поп-группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы. Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран.
В апреле 2018 года стало известно, что группа воссоединилась для записи новых песен и последующего проведения "голографического тура", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников коллектива.
Также было представлено рабочее название одной из двух записанных композиций под наименованием I Still Have Faith in You. В сентябре того же года стало известно, что две новых песни, I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, а также новый документальный фильм под названием Thank You for the Music будут выпущены не ранее следующего года.
В июле 2020 года в прессе появились сообщения, что 2021 году будут выпущены пять новых песен группы. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер опровергла эту информацию.
В апреле 2023 года стало известно, что гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет.
