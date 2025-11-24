Умер один из музыкантов ABBA

https://crimea.ria.ru/20251124/umer-odin-iz-muzykantov-abba-1151137794.html
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.Клинг играл на духовых инструментах – саксофоне, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах "Arrival", "Voulez-vous", "Super Trouper", "The Visitors". Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.Шведская поп-группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы. Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран.В апреле 2018 года стало известно, что группа воссоединилась для записи новых песен и последующего проведения "голографического тура", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников коллектива.Также было представлено рабочее название одной из двух записанных композиций под наименованием I Still Have Faith in You. В сентябре того же года стало известно, что две новых песни, I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down, а также новый документальный фильм под названием Thank You for the Music будут выпущены не ранее следующего года.В июле 2020 года в прессе появились сообщения, что 2021 году будут выпущены пять новых песен группы. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер опровергла эту информацию.В апреле 2023 года стало известно, что гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет.
16:27 24.11.2025 (обновлено: 16:52 24.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.
Клинг играл на духовых инструментах – саксофоне, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах "Arrival", "Voulez-vous", "Super Trouper", "The Visitors". Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.
"Он оставался в тени, но участвовал очень во многом", – цитирует РИА Новости сообщение сына музыканта.
Шведская поп-группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы. Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран.
В апреле 2018 года стало известно, что группа воссоединилась для записи новых песен и последующего проведения "голографического тура", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников коллектива.
Также было представлено рабочее название одной из двух записанных композиций под наименованием I Still Have Faith in You. В сентябре того же года стало известно, что две новых песни, I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, а также новый документальный фильм под названием Thank You for the Music будут выпущены не ранее следующего года.
В июле 2020 года в прессе появились сообщения, что 2021 году будут выпущены пять новых песен группы. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер опровергла эту информацию.
В апреле 2023 года стало известно, что гитарист
шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет.
