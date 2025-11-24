https://crimea.ria.ru/20251124/umer-odin-iz-muzykantov-abba-1151137794.html

Умер один из музыкантов ABBA

Умер один из музыкантов ABBA - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Умер один из музыкантов ABBA

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта. РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T16:27

2025-11-24T16:27

2025-11-24T16:52

новости

утраты

музыка

швеция

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151137865_0:186:1269:900_1920x0_80_0_0_d97f133429418a3cc3aeb9d944b43af0.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на сына музыканта.Клинг играл на духовых инструментах – саксофоне, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах "Arrival", "Voulez-vous", "Super Trouper", "The Visitors". Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.Шведская поп-группа ABBA существовала с 1972 по 1982 годы. Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Они были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран.В апреле 2018 года стало известно, что группа воссоединилась для записи новых песен и последующего проведения "голографического тура", в ходе которого на сцене будут выступать голограммы участников коллектива.Также было представлено рабочее название одной из двух записанных композиций под наименованием I Still Have Faith in You. В сентябре того же года стало известно, что две новых песни, I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down, а также новый документальный фильм под названием Thank You for the Music будут выпущены не ранее следующего года.В июле 2020 года в прессе появились сообщения, что 2021 году будут выпущены пять новых песен группы. Впоследствии менеджер группы Йорел Хансер опровергла эту информацию.В апреле 2023 года стало известно, что гитарист шведской поп-группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии в возрасте 70 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

швеция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, музыка, швеция, культура