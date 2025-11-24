https://crimea.ria.ru/20251124/umer-legendarnyy-futbolist-i-trener-nikita-simonyan-1151125387.html
Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
Легендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T07:49
2025-11-24T07:49
2025-11-24T07:49
утраты
спорт
футбол
российский футбольный союз (рфс)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151125245_0:195:2976:1869_1920x0_80_0_0_3350403c3c21b6d61e3d95957e84c4e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Легендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире. С 1930 года проживал с родителями в Сухуме. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). Начал заниматься футболом в 1940 году в спортшколе при сухумском клубе "Динамо", играл за юношескую команду на позиции центрального нападающего.В 1946 году переехал в Москву и стал игроком клуба "Крылья Советов", а в 1948 году перешел в столичный "Спартак". В нападении Симонян образовал связку с опытными Николаем Дементьевым. Вскоре Симонян сумел стать одним из лидеров команды и главным ее бомбардиром. За два сезона Симонян сумел войти в число главных футбольных звезд советского чемпионата. Трижды – в 1949, 1950 и 1953 годах – он становился лучшим бомбардиром турнира. Четыре раза в составе "красно-белых" он становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны.В 1954 году дебютировал за сборную СССР, отметившись в первом своем матче двумя голами в ворота Швеции. В составе сборной Советского Союза Симонян участвовал в Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Олимпиада стала успешной для советских футболистов, завоевавших золотые медали. Симонян вышел на поле лишь в финальном матче со сборной Югославии, но тем не менее получил свою золотую медаль.Завершил карьеру футболиста в 1958-м, а уже в следующем году стал старшим тренером "Спартака". Московскую команду Симонян тренировал до 1971 года. За это время он дважды приводил клуб к чемпионскому титулу (1962 и 1969) и трижды – к победе в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).После ухода из "Спартака" Симонян тренировал ереванский "Арарат", с которым в 1973 году выиграл Чемпионат и Кубок СССР.Награжден многочисленными орденами РФ, в том числе отмечен званием Герой труда России, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151125245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3491bba8537d76d696ae60fdc48263e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, спорт, футбол, российский футбольный союз (рфс), новости
Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
Легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян скончался на 100-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Легендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
"В воскресенье, 23 ноября, ушел из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет", - говорится в сообщении.
Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире. С 1930 года проживал с родителями в Сухуме. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). Начал заниматься футболом в 1940 году в спортшколе при сухумском клубе "Динамо", играл за юношескую команду на позиции центрального нападающего.
В 1946 году переехал в Москву и стал игроком клуба "Крылья Советов", а в 1948 году перешел в столичный "Спартак". В нападении Симонян образовал связку с опытными Николаем Дементьевым. Вскоре Симонян сумел стать одним из лидеров команды и главным ее бомбардиром. За два сезона Симонян сумел войти в число главных футбольных звезд советского чемпионата. Трижды – в 1949, 1950 и 1953 годах – он становился лучшим бомбардиром турнира. Четыре раза в составе "красно-белых" он становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны.
В 1954 году дебютировал за сборную СССР, отметившись в первом своем матче двумя голами в ворота Швеции. В составе сборной Советского Союза Симонян участвовал в Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Олимпиада стала успешной для советских футболистов, завоевавших золотые медали. Симонян вышел на поле лишь в финальном матче со сборной Югославии, но тем не менее получил свою золотую медаль.
Завершил карьеру футболиста в 1958-м, а уже в следующем году стал старшим тренером "Спартака". Московскую команду Симонян тренировал до 1971 года. За это время он дважды приводил клуб к чемпионскому титулу (1962 и 1969) и трижды – к победе в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).
После ухода из "Спартака" Симонян тренировал ереванский "Арарат", с которым в 1973 году выиграл Чемпионат и Кубок СССР.
Награжден многочисленными орденами РФ, в том числе отмечен званием Герой труда России, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.