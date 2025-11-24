https://crimea.ria.ru/20251124/umer-legendarnyy-futbolist-i-trener-nikita-simonyan-1151125387.html

Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян

Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян

Легендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24

2025-11-24T07:49

2025-11-24T07:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Легендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире. С 1930 года проживал с родителями в Сухуме. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). Начал заниматься футболом в 1940 году в спортшколе при сухумском клубе "Динамо", играл за юношескую команду на позиции центрального нападающего.В 1946 году переехал в Москву и стал игроком клуба "Крылья Советов", а в 1948 году перешел в столичный "Спартак". В нападении Симонян образовал связку с опытными Николаем Дементьевым. Вскоре Симонян сумел стать одним из лидеров команды и главным ее бомбардиром. За два сезона Симонян сумел войти в число главных футбольных звезд советского чемпионата. Трижды – в 1949, 1950 и 1953 годах – он становился лучшим бомбардиром турнира. Четыре раза в составе "красно-белых" он становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны.В 1954 году дебютировал за сборную СССР, отметившись в первом своем матче двумя голами в ворота Швеции. В составе сборной Советского Союза Симонян участвовал в Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне. Олимпиада стала успешной для советских футболистов, завоевавших золотые медали. Симонян вышел на поле лишь в финальном матче со сборной Югославии, но тем не менее получил свою золотую медаль.Завершил карьеру футболиста в 1958-м, а уже в следующем году стал старшим тренером "Спартака". Московскую команду Симонян тренировал до 1971 года. За это время он дважды приводил клуб к чемпионскому титулу (1962 и 1969) и трижды – к победе в Кубке СССР (1963, 1965, 1971).После ухода из "Спартака" Симонян тренировал ереванский "Арарат", с которым в 1973 году выиграл Чемпионат и Кубок СССР.Награжден многочисленными орденами РФ, в том числе отмечен званием Герой труда России, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

