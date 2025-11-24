Рейтинг@Mail.ru
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом - РИА Новости Крым, 24.11.2025
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
2025-11-24T11:48
2025-11-24T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. От гвардейского солдата до генералиссимуса – Александр Васильевич Суворов, русский полководец, участник семи крупных войн Российской империи, победитель 60 сражений без единого проигрыша. 24 ноября – день рождения знаменитого военачальника. РИА Новости Крым публикует инфографику с самыми значимыми достижениями и фактами из жизни Суворова.Александр Васильевич родился в 1730 году в семье дворянина. Он вырос на рассказах отца о Петре Великом и о войне со шведами. Взгляд на военное искусство генералиссимус изложил в книге "Наука побеждать". "Тяжело в учении – легко в походе!" – любил повторять Суворов.Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Полководец был награжден всеми известными российскими орденами того времени.
"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом

День рождения Александра Суворова – инфографика о значимых фактах жизни полководца

11:48 24.11.2025 (обновлено: 12:20 24.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. От гвардейского солдата до генералиссимуса – Александр Васильевич Суворов, русский полководец, участник семи крупных войн Российской империи, победитель 60 сражений без единого проигрыша. 24 ноября – день рождения знаменитого военачальника. РИА Новости Крым публикует инфографику с самыми значимыми достижениями и фактами из жизни Суворова.
День рождения Александра Суворова. ИнфографикаДень рождения Александра Суворова. Инфографика
Александр Васильевич родился в 1730 году в семье дворянина. Он вырос на рассказах отца о Петре Великом и о войне со шведами. Взгляд на военное искусство генералиссимус изложил в книге "Наука побеждать". "Тяжело в учении – легко в походе!" – любил повторять Суворов.
Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Полководец был награжден всеми известными российскими орденами того времени.
