"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. От гвардейского солдата до генералиссимуса – Александр Васильевич Суворов, русский полководец, участник семи крупных войн Российской империи, победитель 60 сражений без единого проигрыша. 24 ноября – день рождения знаменитого военачальника. РИА Новости Крым публикует инфографику с самыми значимыми достижениями и фактами из жизни Суворова.Александр Васильевич родился в 1730 году в семье дворянина. Он вырос на рассказах отца о Петре Великом и о войне со шведами. Взгляд на военное искусство генералиссимус изложил в книге "Наука побеждать". "Тяжело в учении – легко в походе!" – любил повторять Суворов.Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы. Полководец был награжден всеми известными российскими орденами того времени.

