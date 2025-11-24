https://crimea.ria.ru/20251124/tramp-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-po-uregulirovaniyu-na-ukraine-1151132436.html

Трамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине

24.11.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "чего-то хорошего" в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "чего-то хорошего" в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя.23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана "на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремль считает невозможным и некорректным обсуждать план США по Украине через СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и СШАТрамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации

