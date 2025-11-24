https://crimea.ria.ru/20251124/strategicheskaya-ugroza-v-ssha-otsenili-boesposobnost-rekrutov-vsu-1151125990.html

Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.По словам автора статьи, истощение сил ВСУ в настоящее время представляет "стратегическую угрозу"."Многие солдаты проводят на передовой от 100 до 200 дней практически без ротации, поскольку кишащие в небе беспилотники делают практически невозможным эвакуацию и отправку подкреплений", - отмечает журналист.При этом он констатирует, что Украина "не в состоянии произвести стратегию России" по привлечению добровольцев в Вооруженные силы РФ для службы по контракту.Автор добавляет, что скорое освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет для ВСУ "крупнейшей потерей за более чем два года", притом, что город служил важнейшим узлом всей логистики украинской армии в Донбассе.Постпред России при ООН Василия Небензя ранее на заседании Совета Безопасности организации заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 1,7 миллиона военнослужащих. Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 летГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииНа Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве

