Рейтинг@Mail.ru
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/strategicheskaya-ugroza-v-ssha-otsenili-boesposobnost-rekrutov-vsu-1151125990.html
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:03
2025-11-24T09:03
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_10b4d0df2fe4de7f15d6c84262663c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.По словам автора статьи, истощение сил ВСУ в настоящее время представляет "стратегическую угрозу"."Многие солдаты проводят на передовой от 100 до 200 дней практически без ротации, поскольку кишащие в небе беспилотники делают практически невозможным эвакуацию и отправку подкреплений", - отмечает журналист.При этом он констатирует, что Украина "не в состоянии произвести стратегию России" по привлечению добровольцев в Вооруженные силы РФ для службы по контракту.Автор добавляет, что скорое освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет для ВСУ "крупнейшей потерей за более чем два года", притом, что город служил важнейшим узлом всей логистики украинской армии в Донбассе.Постпред России при ООН Василия Небензя ранее на заседании Совета Безопасности организации заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 1,7 миллиона военнослужащих. Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 летГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииНа Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_57:0:1194:853_1920x0_80_0_0_734646198fc782342aef806884349e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, мобилизация на украине
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ

Только треть мобилизованных в ВСУ украинцев способна воевать – Foreign Policy

09:03 24.11.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.
"Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать. Более того, только за первые семь месяцев этого года было зарегистрировано более 110 тысяч случаев дезертирства. Командиры некоторых батальонов говорят, что у них осталось менее десятка боеспособных пехотинцев", - говорится в публикации.
По словам автора статьи, истощение сил ВСУ в настоящее время представляет "стратегическую угрозу".
"Многие солдаты проводят на передовой от 100 до 200 дней практически без ротации, поскольку кишащие в небе беспилотники делают практически невозможным эвакуацию и отправку подкреплений", - отмечает журналист.
При этом он констатирует, что Украина "не в состоянии произвести стратегию России" по привлечению добровольцев в Вооруженные силы РФ для службы по контракту.
Автор добавляет, что скорое освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике российскими войсками станет для ВСУ "крупнейшей потерей за более чем два года", притом, что город служил важнейшим узлом всей логистики украинской армии в Донбассе.
Постпред России при ООН Василия Небензя ранее на заседании Совета Безопасности организации заявил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 1,7 миллиона военнослужащих. Он отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя. Только в октябре подразделения покинули рекордные 21 тысяча человек, что эквивалентно потере четырех бригад.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаМобилизация на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния