Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
Рекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T10:44
2025-11-24T10:44
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
погода в крыму
рекорды
симферополь
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в понедельник, 24 ноября, над Крымом проходит холодный фронтальный раздел. Но уже во вторник дождя не будет."Погода на текущей на неделе будет хорошая, температура воздуха будет постепенно расти. Если сегодня в Симферополе днем максимально +13, то завтра +15, а к среде, четвергу и пятнице уже +18...+19 градусов", - уточнила она.Ночные температуры в ночь на вторник будут относительно низкими по всему Крыму. В северных районах полуострова +2 градуса, на ЮБК + 9 градусов, а в столице республики сегодня ночью ожидается +4 градуса. При этом в последующие дни ночная температура воздуха будет выше, +5...+10 градусов, добавила Любецкая.Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов.По мнению доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. В этом году ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя крымчан и туристов.
симферополь
крым
Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Да, 23 ноября в Симферополе перекрыта на 0,6 градусов абсолютная максимальная температура воздуха, столбики термометров поднялись до отметки + 24 градуса. А предыдущий экстремум составил + 23,4 градуса в 1923-м году", - рассказала она.
По словам Любецкой, в понедельник, 24 ноября, над Крымом проходит холодный фронтальный раздел. Но уже во вторник дождя не будет.
"Погода на текущей на неделе будет хорошая, температура воздуха будет постепенно расти. Если сегодня в Симферополе днем максимально +13, то завтра +15, а к среде, четвергу и пятнице уже +18...+19 градусов", - уточнила она.
Ночные температуры в ночь на вторник будут относительно низкими по всему Крыму. В северных районах полуострова +2 градуса, на ЮБК + 9 градусов, а в столице республики сегодня ночью ожидается +4 градуса. При этом в последующие дни ночная температура воздуха будет выше, +5...+10 градусов, добавила Любецкая.
"Если же говорить о дневных температурах воздуха в Крыму на неделе, то она будет в пределах +13...+18 градусов. Какого-то резкого похолодания пока не будет. Да, конечно, + 23...+24 градуса не будет, но температура все равно будет выше климатической нормы", - резюмировала начальник республиканского гидрометцентра.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов.
По мнению доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. В этом году ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя крымчан и туристов.
