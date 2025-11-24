https://crimea.ria.ru/20251124/rekord-tepla-za-102-goda-pobit-v-simferopole-1151127510.html

Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Рекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Любецкой, в понедельник, 24 ноября, над Крымом проходит холодный фронтальный раздел. Но уже во вторник дождя не будет."Погода на текущей на неделе будет хорошая, температура воздуха будет постепенно расти. Если сегодня в Симферополе днем максимально +13, то завтра +15, а к среде, четвергу и пятнице уже +18...+19 градусов", - уточнила она.Ночные температуры в ночь на вторник будут относительно низкими по всему Крыму. В северных районах полуострова +2 градуса, на ЮБК + 9 градусов, а в столице республики сегодня ночью ожидается +4 градуса. При этом в последующие дни ночная температура воздуха будет выше, +5...+10 градусов, добавила Любецкая.Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости Крым, что на полуострове стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов.По мнению доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. В этом году ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя крымчан и туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученогоСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

