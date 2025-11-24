https://crimea.ria.ru/20251124/pod-vladimirom-pyatero-umerli-posle-upotrebleniya-tekhnicheskoy-zhidkosti-1151134439.html

Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости

Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости

Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону. РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T15:34

2025-11-24T15:34

2025-11-24T15:37

владимирская область

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

отравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону.По данным правоохранителей, один из местных жителей принес с работы канистры с технической жидкостью на основе спирта и угостил знакомых.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи осмотрели производство и местам жительства погибших, изъяли канистры, назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас продолжаются допросы и другие следственные действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человекЧП на Урале: смертельно отравились спиртом 18 человекВ Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами

владимирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление