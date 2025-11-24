Рейтинг@Mail.ru
Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону.По данным правоохранителей, один из местных жителей принес с работы канистры с технической жидкостью на основе спирта и угостил знакомых.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи осмотрели производство и местам жительства погибших, изъяли канистры, назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас продолжаются допросы и другие следственные действия.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человекЧП на Урале: смертельно отравились спиртом 18 человекВ Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости

Пятеро жителей умерли во Владимирской области после употребления технической жидкости

15:34 24.11.2025 (обновлено: 15:37 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону.
По данным правоохранителей, один из местных жителей принес с работы канистры с технической жидкостью на основе спирта и угостил знакомых.

"После употребления спиртосодержащей жидкости пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего ее, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы", – сообщили в СК.

Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи осмотрели производство и местам жительства погибших, изъяли канистры, назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас продолжаются допросы и другие следственные действия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человек
ЧП на Урале: смертельно отравились спиртом 18 человек
В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
 
Владимирская областьНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Отравление
 
