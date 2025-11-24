Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости

https://crimea.ria.ru/20251124/pod-vladimirom-pyatero-umerli-posle-upotrebleniya-tekhnicheskoy-zhidkosti-1151134439.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Пять жителей Владимирской области погибли после употребления технической жидкости на основе спирта. Об этом сообщает СУ СК по региону.По данным правоохранителей, один из местных жителей принес с работы канистры с технической жидкостью на основе спирта и угостил знакомых.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи осмотрели производство и местам жительства погибших, изъяли канистры, назначен комплекс судебных экспертиз. Сейчас продолжаются допросы и другие следственные действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жертвами отравления кустарным алкоголем на Кубани стали 10 человекЧП на Урале: смертельно отравились спиртом 18 человекВ Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
15:34 24.11.2025 (обновлено: 15:37 24.11.2025)