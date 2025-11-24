Рейтинг@Mail.ru
Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/otnimali-dengi-u-boytsov-svo-siloviki-zaderzhali-chlenov-etnicheskoy-opg-1151128311.html
Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ
2025-11-24T11:16
2025-11-24T11:16
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
преступность
участники сво
хищение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141613824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28eddcd9c6442b5452b0e94343c5ccc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД и ФСБ в Челябинской и Свердловской областях пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая специализировалась на хищении выплат у участников специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело. Семеро фигурантов заключены под стражу, по адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты и другие предметы.
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, преступность, участники сво, хищение
11:16 24.11.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД и ФСБ в Челябинской и Свердловской областях пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая специализировалась на хищении выплат у участников специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего", - написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело. Семеро фигурантов заключены под стражу, по адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты и другие предметы.
РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПреступностьУчастники СВОХищение
 
