https://crimea.ria.ru/20251124/otnimali-dengi-u-boytsov-svo-siloviki-zaderzhali-chlenov-etnicheskoy-opg-1151128311.html

Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ

Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ

Сотрудники МВД и ФСБ в Челябинской и Свердловской областях пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая специализировалась на... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T11:16

2025-11-24T11:16

2025-11-24T11:16

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

преступность

участники сво

хищение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/05/1141613824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_28eddcd9c6442b5452b0e94343c5ccc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники МВД и ФСБ в Челябинской и Свердловской областях пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая специализировалась на хищении выплат у участников специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело. Семеро фигурантов заключены под стражу, по адресам их проживания проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты и другие предметы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушенийСиловики задержали ОПГ за вывод за рубеж более 2,5 млрд и помощь ВСУ Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, преступность, участники сво, хищение