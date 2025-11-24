Рейтинг@Mail.ru
Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/novye-avtobusnye-marshruty-svyazhut-khersonschinu-s-krymom-i-kubanyu-1151132997.html
Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
Два новых автобусных маршрута свяжут Херсонскую область с Республикой Крым и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Росавтотранса. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут Херсонскую область с Республикой Крым и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Росавтотранса.Также еще один новый маршрут установлен между Луганской Народной Республикой и Смоленской областью.В эксплуатацию новые маршруты должны быть введены не позднее 5 февраля 2026 года, уточнили в пресс-службе. На сегодняшний день на территории Херсонской области установлено 52 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, на территории ЛНР – 320 маршрутов.
херсонская область
краснодарский край
Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью

Из Херсонской области запустят новые автобусные маршруты в Крым и Краснодарский край

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут Херсонскую область с Республикой Крым и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Росавтотранса.
"В реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок внесены два новых межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок на территории Херсонской области – в транспортном сообщении с Республикой Крым и Краснодарским краем", - говорится в сообщении.
Также еще один новый маршрут установлен между Луганской Народной Республикой и Смоленской областью.
В эксплуатацию новые маршруты должны быть введены не позднее 5 февраля 2026 года, уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день на территории Херсонской области установлено 52 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, на территории ЛНР – 320 маршрутов.
