Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два новых автобусных маршрута свяжут Херсонскую область с Республикой Крым и Краснодарским краем, сообщила пресс-служба Росавтотранса.Также еще один новый маршрут установлен между Луганской Народной Республикой и Смоленской областью.В эксплуатацию новые маршруты должны быть введены не позднее 5 февраля 2026 года, уточнили в пресс-службе. На сегодняшний день на территории Херсонской области установлено 52 межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок, на территории ЛНР – 320 маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусовАвтостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировКуда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
