https://crimea.ria.ru/20251124/novosti-svo-armiya-rossii-nastupaet-po-vsey-linii-fronta-1151131827.html

Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта

Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно наступать по всей линии фронта. Потери Киева за сутки составили почти 1340 боевиков. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T13:49

2025-11-24T13:49

2025-11-24T13:49

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700012_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_c5c2a0812b20ca1f10ac300489555878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно наступать по всей линии фронта. Потери Киева за сутки составили почти 1340 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФПодразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двум бригадам теробороны и бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении - более 135 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих. Уничтожены пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики.Противник потерял более 235 военнослужащих. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР и Днепропетровской области.В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное.В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили наибольшее количество по всей линии фронта - 425 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области.Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области и Днепропетровской области.ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили живую силу и технику в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены более 70 военнослужащих.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Силы ПВО сбили 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, инфографика