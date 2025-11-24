Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно наступать по всей линии фронта. Потери Киева за сутки составили почти 1340 боевиков. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T13:49
2025-11-24T13:49
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно наступать по всей линии фронта. Потери Киева за сутки составили почти 1340 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФПодразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двум бригадам теробороны и бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении уничтожены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении - более 135 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих. Уничтожены пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики.Противник потерял более 235 военнослужащих. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР и Днепропетровской области.В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное.В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили наибольшее количество по всей линии фронта - 425 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области.Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области и Днепропетровской области.ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили живую силу и технику в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены более 70 военнослужащих.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Силы ПВО сбили 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта

ВСУ за сутки боев потеряли более 1300 боевиков - Минобороны РФ

13:49 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно наступать по всей линии фронта. Потери Киева за сутки составили почти 1340 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двум бригадам теробороны и бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Сумской области.
На Харьковском направлении уничтожены подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении - более 135 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих. Уничтожены пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики.
Противник потерял более 235 военнослужащих. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР и Днепропетровской области.
Сводка Минобороны РФ на 24 ноября 2025 годаСводка Минобороны РФ на 24 ноября 2025 года
В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное.
"Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ" - говорится в сообщении.
В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.
За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили наибольшее количество по всей линии фронта - 425 боевиков.
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области.
Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Запорожской области и Днепропетровской области.
ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили живую силу и технику в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены более 70 военнослужащих.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Силы ПВО сбили 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
