Рейтинг@Mail.ru
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/nad-moskvoy-i-esche-dvumya-regionami-rf-sbili-desyat-bespilotnikov-vsu-1151133376.html
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T14:45
2025-11-24T14:46
россия
беспилотник (бпла, дрон)
москва
сергей собянин
министерство обороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130427265_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_b901c42c44f9368a9e202b96ce2f6932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, три вражеских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, еще три - в небе над Калужской областью. Кроме того, четыре украинских беспилотника российские военные сбили над территорией Московского региона, из них два - летели на Москву.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также сообщил о том, что силами ПВО Минобороны уничтожены беспилотники, пытающиеся атаковать столицу.Ранее в понедельник в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУНовости СВО: армия России наступает по всей линии фронтаЗатишье перешло под контроль Армии России
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130427265_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b92aa29a2274ee4e8346410925bc7b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, министерство обороны рф, новости сво
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ

ПВО уничтожила 10 летевших на Москву и другие регионы РФ беспилотников

14:45 24.11.2025 (обновлено: 14:46 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, три вражеских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, еще три - в небе над Калужской областью. Кроме того, четыре украинских беспилотника российские военные сбили над территорией Московского региона, из них два - летели на Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также сообщил о том, что силами ПВО Минобороны уничтожены беспилотники, пытающиеся атаковать столицу.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уточнил он.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
Затишье перешло под контроль Армии России
 
РоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)МоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
17:07На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
16:53В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
16:27Умер один из музыкантов ABBA
16:11Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
15:58Новые траектории для инвестиций обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
15:46Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
15:40В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии
15:34Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
15:25ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
15:10В Крыму отменили особый противопожарный режим
14:55Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
14:45Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
14:34Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
14:24Мошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей
14:16Трамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния