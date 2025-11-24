https://crimea.ria.ru/20251124/nad-moskvoy-i-esche-dvumya-regionami-rf-sbili-desyat-bespilotnikov-vsu-1151133376.html

Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ

Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ

Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T14:45

2025-11-24T14:45

2025-11-24T14:46

россия

беспилотник (бпла, дрон)

москва

сергей собянин

министерство обороны рф

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130427265_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_b901c42c44f9368a9e202b96ce2f6932.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, три вражеских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, еще три - в небе над Калужской областью. Кроме того, четыре украинских беспилотника российские военные сбили над территорией Московского региона, из них два - летели на Москву.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также сообщил о том, что силами ПВО Минобороны уничтожены беспилотники, пытающиеся атаковать столицу.Ранее в понедельник в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУНовости СВО: армия России наступает по всей линии фронтаЗатишье перешло под контроль Армии России

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, министерство обороны рф, новости сво