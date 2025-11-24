https://crimea.ria.ru/20251124/nad-moskvoy-i-esche-dvumya-regionami-rf-sbili-desyat-bespilotnikov-vsu-1151133376.html
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T14:45
2025-11-24T14:45
2025-11-24T14:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, а также Брянскую и Калужскую области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, три вражеских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, еще три - в небе над Калужской областью. Кроме того, четыре украинских беспилотника российские военные сбили над территорией Московского региона, из них два - летели на Москву.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также сообщил о том, что силами ПВО Минобороны уничтожены беспилотники, пытающиеся атаковать столицу.Ранее в понедельник в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУНовости СВО: армия России наступает по всей линии фронтаЗатишье перешло под контроль Армии России
14:45 24.11.2025 (обновлено: 14:46 24.11.2025)