Рейтинг@Mail.ru
На Кубани тушат сразу три лесных пожара - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/na-kubani-tushat-srazu-tri-lesnykh-pozhara-1151127199.html
На Кубани тушат сразу три лесных пожара
На Кубани тушат сразу три лесных пожара - РИА Новости Крым, 24.11.2025
На Кубани тушат сразу три лесных пожара
На Кубани фиксируют сразу три лесных пожара, специалисты занимаются ликвидацией возгораний. Об этом сообщают в минприроды Краснодарского края.
россия
краснодарский край
новости
происшествия
пожар
минприроды краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани фиксируют сразу три лесных пожара, специалисты занимаются ликвидацией возгораний. Об этом сообщают в минприроды Краснодарского края.По данным ведомства, очаги замечены в районе поселка Синегорск, села Михайловский и поселка Мирный. Их общая площадь – порядка 8 гектаров. На двух участках работу огнеборцев затрудняют труднодоступный рельеф местности.В тушении пожаров задействованы сотрудники и техника "Краевого лесопожарного центра".Ранее лесной пожар разгорелся в Новороссийске, его площадь составляла около 1 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое потушили пожар в жилом домеДвухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской областиВ Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
россия
краснодарский край
россия, краснодарский край, новости, происшествия, пожар, минприроды краснодарского края
На Кубани тушат сразу три лесных пожара

На Кубани одновременно тушат сразу три лесных пожара

10:48 24.11.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛесной пожар в Геленджикском лесничестве
Лесной пожар в Геленджикском лесничестве
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани фиксируют сразу три лесных пожара, специалисты занимаются ликвидацией возгораний. Об этом сообщают в минприроды Краснодарского края.
По данным ведомства, очаги замечены в районе поселка Синегорск, села Михайловский и поселка Мирный. Их общая площадь – порядка 8 гектаров. На двух участках работу огнеборцев затрудняют труднодоступный рельеф местности.
"Первое лесное возгорание действует в районе Синегорска на примерной площади 5 га. Тушение осложняет труднодоступный рельеф местности, отсутствуют подъездные пути. Другое лесное возгорание - в районе Михайловского Перевала на примерной площади 2 га. Еще одно лесное возгорание в районе Мирного занимает примерную площадь 1 га. Тушение осложняет труднодоступный рельеф местности и отсутствие подъездных путей", – уточнили в минприроды.
В тушении пожаров задействованы сотрудники и техника "Краевого лесопожарного центра".
Ранее лесной пожар разгорелся в Новороссийске, его площадь составляла около 1 гектара.
РоссияКраснодарский крайНовостиПроисшествияПожарМинприроды Краснодарского края
 
