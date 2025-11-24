https://crimea.ria.ru/20251124/na-kubani-tushat-srazu-tri-lesnykh-pozhara-1151127199.html
На Кубани тушат сразу три лесных пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани фиксируют сразу три лесных пожара, специалисты занимаются ликвидацией возгораний. Об этом сообщают в минприроды Краснодарского края.По данным ведомства, очаги замечены в районе поселка Синегорск, села Михайловский и поселка Мирный. Их общая площадь – порядка 8 гектаров. На двух участках работу огнеборцев затрудняют труднодоступный рельеф местности.В тушении пожаров задействованы сотрудники и техника "Краевого лесопожарного центра".Ранее лесной пожар разгорелся в Новороссийске, его площадь составляла около 1 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое потушили пожар в жилом домеДвухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской областиВ Симферополе горел магазин на первом этаже жилой пятиэтажки
