Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
Десять вражеских беспилотников уничтожены над Москвой в течение дня в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
2025-11-24T16:11
2025-11-24T17:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Десять вражеских беспилотников уничтожены над Москвой в течение дня в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Всего, по словам градоначальника, в течение дня в понедельник сбили десять беспилотников, летевших на Москву.Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу

ВСУ атакуют Москву беспилотниками – сбито уже десять дронов

16:11 24.11.2025 (обновлено: 17:24 24.11.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Десять вражеских беспилотников уничтожены над Москвой в течение дня в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"БПЛА, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – проинформировал Собянин.

Всего, по словам градоначальника, в течение дня в понедельник сбили десять беспилотников, летевших на Москву.
Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.
