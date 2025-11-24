https://crimea.ria.ru/20251124/moskva-pod-udarom-dronov-vsu-pytayutsya-atakovat-rossiyskuyu-stolitsu-1151136297.html
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
Десять вражеских беспилотников уничтожены над Москвой в течение дня в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T16:11
2025-11-24T16:11
2025-11-24T17:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Десять вражеских беспилотников уничтожены над Москвой в течение дня в понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Всего, по словам градоначальника, в течение дня в понедельник сбили десять беспилотников, летевших на Москву.Силы и средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области, сообщили ранее в понедельник в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями34 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремАтака на Крым: сбиты 46 беспилотников
16:11 24.11.2025 (обновлено: 17:24 24.11.2025)