Рейтинг@Mail.ru
Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/krymchanam-uprostili-podachu-iskov-na-kompensatsiyu-uscherba-ot-blokad-kieva-1151133155.html
Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T14:34
2025-11-24T14:37
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/49/1118164912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69675018ab6952b5724964455300b759.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказалУ Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутомСуд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокадуКатастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/49/1118164912_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_dfc3a039914ef628999181768516ae42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, крым, новости крыма
Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева

В Крыму разработали единую форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева

14:34 24.11.2025 (обновлено: 14:37 24.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание госсовета Крыма весна
Здание госсовета Крыма весна - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.
По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.
"Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта результаты нашего общего труда будут крайне востребованы", – подчеркнул Константинов.
В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
Суд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокаду
Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
 
Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Энергетическая блокада КрымаВодная блокада КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Рекордное количество пассажиров перевезли поезда в крымском направлении
17:07На востоке Крыма на двух спецполигонах будет громко
16:53В Крым ввезли больше четырех тысяч елок из разных регионов России
16:27Умер один из музыкантов ABBA
16:11Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
15:58Новые траектории для инвестиций обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
15:46Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в Стамбуле
15:40В Бахчисарае перекроют дороги и будут "ловить террористов" возле гимназии
15:34Под Владимиром пятеро умерли после употребления технической жидкости
15:25ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
15:10В Крыму отменили особый противопожарный режим
14:55Новые автобусные маршруты свяжут Херсонщину с Крымом и Кубанью
14:45Над Москвой и еще двумя регионами РФ сбили 10 беспилотников ВСУ
14:34Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
14:24Мошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей
14:16Трамп сделал заявление о переговорах по урегулированию на Украине
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
Лента новостейМолния