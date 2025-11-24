https://crimea.ria.ru/20251124/krymchanam-uprostili-podachu-iskov-na-kompensatsiyu-uscherba-ot-blokad-kieva-1151133155.html

Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева

Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева

В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T14:34

2025-11-24T14:34

2025-11-24T14:37

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

энергетическая блокада крыма

водная блокада крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/49/1118164912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69675018ab6952b5724964455300b759.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказалУ Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутомСуд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокадуКатастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, крым, новости крыма