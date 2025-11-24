Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева
В Крыму разработали единую форму иска для получения компенсации за ущерб от блокад Киева
14:34 24.11.2025 (обновлено: 14:37 24.11.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание госсовета Крыма весна
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.
По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.
"Мы стоим у истоков большой работы. Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчета ущерба сторонами конфликта результаты нашего общего труда будут крайне востребованы", – подчеркнул Константинов.
В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
