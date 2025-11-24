https://crimea.ria.ru/20251124/khoteli-pustit-poezda-pod-otkos-na-altae-presekli-popytku-diversii-1151126695.html

Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии

Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии

Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T09:58

2025-11-24T09:58

2025-11-24T10:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По информации силовиков, 22 ноября на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. При задержании оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.Кроме того, по уточненным данным, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.Ранее сообщалось, что в Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дорогиПодписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиямРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО

