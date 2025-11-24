Рейтинг@Mail.ru
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/khoteli-pustit-poezda-pod-otkos-na-altae-presekli-popytku-diversii-1151126695.html
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:58
2025-11-24T10:14
россия
новости
диверсия
алтайский край
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679568_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_48722d42d39e0e83dbc41537bf7e38bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По информации силовиков, 22 ноября на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. При задержании оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.Кроме того, по уточненным данным, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.Ранее сообщалось, что в Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дорогиПодписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиямРоссиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
россия
алтайский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679568_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_f8e476048323b1a75b3ba7d604cf0892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, диверсия, алтайский край, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российские железные дороги (ржд)
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии

В Алтайском крае пресекли попытку диверсии на железной дороге

09:58 24.11.2025 (обновлено: 10:14 24.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько архивное фото
 архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
По информации силовиков, 22 ноября на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

"Фигуранты являются местными жителями и были завербованы через Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение", – проинформировали в ФСБ.

Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. При задержании оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.
Кроме того, по уточненным данным, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 281 (диверсия) УК России, возбуждены уголовные дела по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", отметили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги
Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Россиянин передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
 
РоссияНовостиДиверсияАлтайский крайПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Российские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния