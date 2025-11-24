https://crimea.ria.ru/20251124/khoteli-pustit-poezda-pod-otkos-na-altae-presekli-popytku-diversii-1151126695.html
Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.По информации силовиков, 22 ноября на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. При задержании оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.Кроме того, по уточненным данным, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.Ранее сообщалось, что в Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту.
09:58 24.11.2025 (обновлено: 10:14 24.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
По информации силовиков, 22 ноября на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
"Фигуранты являются местными жителями и были завербованы через Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение", – проинформировали в ФСБ.
Выполняя задания куратора, они заблаговременно выбрали место и провели его разведку. При задержании оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.
Кроме того, по уточненным данным, злоумышленники стреляли по сотрудникам ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 281 (диверсия) УК России, возбуждены уголовные дела по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)", отметили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Карелии задержан агент Киева, который собирал сведения о дислокации подразделений российской армии и помогал противнику в подготовке диверсии на мосту
.
