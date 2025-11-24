https://crimea.ria.ru/20251124/kakoy-segodnya-prazdnik-24-noyabrya-1132988821.html

Какой сегодня праздник: 24 ноября

Какой сегодня праздник: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Какой сегодня праздник: 24 ноября

Сегодня во всем мире отмечают День моржа, в России угощают молоком домовых. В этот день в 1859 году английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День моржа, в России угощают молоком домовых. В этот день в 1859 году английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную теорию, а спустя 15 лет американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку. В этот день родились советская и российская актриса Наталья Крачковская, телеведущий Александр Масляков.Что празднуют в миреЭтот праздник посвящен не тем моржам, которые любят окунаться в проруби и совершать зимние заплывы наперегонки в купальных костюмах и резиновых шапочках, а тем моржам, которые живут на ледовитом побережье и едят сырую рыбу. Если первых с каждым годом все больше, то вторых нужно очень поберечь, поскольку из-за всемирного потепления и освоения человеком Арктики их численность сокращается. Чтобы привлечь внимание к проблеме, защитники животных в 2008 году придумали отмечать День моржа.Из дневника домового: "Кот линяет. Я чихаю. Хозяйка крестится". Если вы тоже слышите чье-то чихание, то, скорее всего, виноваты тонкие стены и сосед этажом выше. Но на всякий случай оставьте где-нибудь тарелку с чем-то вкусненьким. Тем более сегодня в России – День угощения домовых молоком.24 ноября предлагается отмечать еще и Всемирный день отказа от покупок.Именины сегодня у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора, Евгения.Знаменательные даты24 ноября 1859 года в Лондоне был опубликован труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизни" – знаменитая теория эволюции Дарвина. Кстати, первый тираж книжки раскупили за один день.В 1874 американец Джозеф Глидден получил патент на современный вариант колючей проволоки. Сначала изобретение очень понравилось американским фермерам, которые стали огораживать проволокой пастбища. "Ух ты!" – подумали военные и тоже стали применять ее в своих не очень мирных целях. Уже через 20 лет в Америке стали производить до 150 тысяч тонн "колючки" в год, а бывший фермер Глидден стал одним из самых богатых людей штата Иллинойс.Когда-то очень, очень давно хрупкая и миниатюрная дамочка-австралопитек лет тридцати от роду взобралась на дерево, да отчего-то сорвалась и упала оттуда. Это падение для нее стало летальным. Зато спустя 3,2 млн лет останки этой неловкой барышни обнаружили археологи. Случилось это 24 ноября 1974 года в Эфиопии. В лагере ученых как раз играла песня группы The Beatles "Люси на небесах в алмазах". Ученые подумали, да и решили назвать первую известную науке представительницу вида "австралопитек афарский" этим красивым именем.Именинники дняСоветская и российская актриса Наталья Крачковская родилась в этот день в 1938 году. "Вот она – мечта поэта!" – воскликнул Леонид Гайдай, впервые увидев Крачковскую, и моментально утвердил ее на роль мадам Грицацуевой. Следующая роль – жены управдома в "Иване Васильевиче..." – прибавила актрисе славы. Фраза из фильма "И тебя вылечат, и меня вылечат" стала крылатой.Бессменному ведущему телевизионной игры "КВН" Александру Маслякову сегодня исполнилось бы 84 года. Сам Александр Васильевич никогда не выступал в клубе. Маслякову предложили стать ведущим, когда он был студентом четвертого курса Московского института инженеров транспорта. Судьбоносное предложение ему сделали в 1964 году прямо в коридоре родного вуза. За эту работу Александру Васильевичу даже платили – 20 рублей.А еще в этот день родились великий полководец Александр Суворов (1729), изобретатель одноименного пулемета Хайрем Стивенс Максим (1840), создатель серии советских вертолетов "Ка" Николай Камов (1902), сербский режиссер Эмир Кустурица (1954).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

