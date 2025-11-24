https://crimea.ria.ru/20251124/inomarka-vrezalas-v-gruzovik-v-rostovskoy-oblasti---voditel-pogib-1151132271.html
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в понедельник утром на 57-м километре автодороги Элиста – Ремонтное – Зимовки.В результате столкновения водитель Renault погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Накануне сообщалось, что в Иркутской на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.
В Ростовской области в ДТП с грузовиком и иномаркой погиб человек
14:02 24.11.2025 (обновлено: 14:03 24.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в понедельник утром на 57-м километре автодороги Элиста – Ремонтное – Зимовки.
"Водитель автомобиля Renault Logan, 1962 года рождения, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Dongfeng под управлением водителя 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель Renault погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Накануне сообщалось
, что в Иркутской на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.
