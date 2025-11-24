Рейтинг@Mail.ru
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
2025-11-24T14:02
2025-11-24T14:03
россия
новости
дтп
ростовская область
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130902824_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_79e52bdd07cfaa6d3fa2d01028ee01ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в понедельник утром на 57-м километре автодороги Элиста – Ремонтное – Зимовки.В результате столкновения водитель Renault погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Накануне сообщалось, что в Иркутской на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадалиПошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
россия
ростовская область
россия, новости, дтп, ростовская область, происшествия
Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб

В Ростовской области в ДТП с грузовиком и иномаркой погиб человек

14:02 24.11.2025 (обновлено: 14:03 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в понедельник утром на 57-м километре автодороги Элиста – Ремонтное – Зимовки.

"Водитель автомобиля Renault Logan, 1962 года рождения, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Dongfeng под управлением водителя 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель Renault погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Накануне сообщалось, что в Иркутской на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
 
РоссияНовостиДТПРостовская областьПроисшествия
 
