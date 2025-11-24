https://crimea.ria.ru/20251124/inomarka-vrezalas-v-gruzovik-v-rostovskoy-oblasti---voditel-pogib-1151132271.html

Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб

Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто погиб в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в понедельник утром на 57-м километре автодороги Элиста – Ремонтное – Зимовки.В результате столкновения водитель Renault погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Накануне сообщалось, что в Иркутской на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" при столкновении большегруза и автомашины Toyota Vista от полученных травм скончались водитель легковушки и три его несовершеннолетних пассажира: дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадалиПошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

