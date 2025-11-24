https://crimea.ria.ru/20251124/evpatoriets-trizhdy-sdal-v-arendu-nesuschestvuyuschuyu-komnatu-1151127958.html
Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату
Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату
2025-11-24T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Евпаторией трижды сдал в аренду комнату, которой не существует. Теперь ему грозит тюремный срок, сообщает МВД Крыма.По данным ведомства, житель Евпатории размещал объявления о сдаче комнаты в Симферополе. Фото и адреса брал случайные, а вот плата за такое предложение была вполне реальная. Так, в отделение полиции обратилась девушка из Феодосии, она перевела мошеннику больше 16 тысяч рублей.Также выяснилось, что мужчина уже ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионовВ Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенниковОбман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
