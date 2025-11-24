Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Евпаторией трижды сдал в аренду комнату, которой не существует. Теперь ему грозит тюремный срок, сообщает МВД Крыма.По данным ведомства, житель Евпатории размещал объявления о сдаче комнаты в Симферополе. Фото и адреса брал случайные, а вот плата за такое предложение была вполне реальная. Так, в отделение полиции обратилась девушка из Феодосии, она перевела мошеннику больше 16 тысяч рублей.Также выяснилось, что мужчина уже ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ.
Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнату

Крымчанину грозит реальный срок за сдачу в аренду "липовой" комнаты

18:27 24.11.2025
 
© CC0 / StockSnap /Ноутбук. Архивное фото
Ноутбук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Евпаторией трижды сдал в аренду комнату, которой не существует. Теперь ему грозит тюремный срок, сообщает МВД Крыма.
По данным ведомства, житель Евпатории размещал объявления о сдаче комнаты в Симферополе. Фото и адреса брал случайные, а вот плата за такое предложение была вполне реальная. Так, в отделение полиции обратилась девушка из Феодосии, она перевела мошеннику больше 16 тысяч рублей.
"Мужчина использовал банковскую карту своей сестры для получения денежных средств. Следствие установило, что от действий злоумышленника пострадали еще две жительницы Республики Крым – женщины в возрасте 35 и 42 лет. Они, как и первая потерпевшая, внесли предоплату за аренду несуществующих квартир", – рассказали в МВД.
Также выяснилось, что мужчина уже ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ.
