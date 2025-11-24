Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/dva-cheloveka-raneny-na-khersonschine-v-rezultate-udarov-vsu-1151129294.html
Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ
Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ
Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате ударов ВСУ, сообщает губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T12:01
2025-11-24T12:01
херсонская область
атаки всу
обстрелы всу
владимир сальдо
происшествия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151129175_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ea46abcf7b42571633bb5cbdafd729d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате ударов ВСУ, сообщает губернатор Владимир Сальдо.По его словам, в Чернянке Каховского муниципального круга ранен 38-летний мужчина, а в Новой Каховке после удара по авто пострадала 46-летняя женщина. Оба госпитализированы. Также отмечаются повреждения инфраструктуры региона."В Дудчино Каховского муниципального округа в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция. Без света оставались 69 тыс. человек в 108 населенных пунктах. Благодаря оперативной работе сотрудников "Херсонэнерго", электроснабжение восстановлено в кратчайшие сроки", – написал также Сальдо в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы в Алешках, Брилевке, Малокаховке, Малой Лепетихе, Таврийске и Казачьих Лагерях. В Тополевке горела хозпостройка – пожар ликвидирован.Ранее сообщалось, что от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожарВ Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракетДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151129175_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f7f3543281ecd368e0ccf139acb3d1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, новости сво
Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ

Два мирных жителя Херсонской области ранены в результате ударов ВСУ – Сальдо

12:01 24.11.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате ударов ВСУ, сообщает губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, в Чернянке Каховского муниципального круга ранен 38-летний мужчина, а в Новой Каховке после удара по авто пострадала 46-летняя женщина. Оба госпитализированы. Также отмечаются повреждения инфраструктуры региона.
"В Дудчино Каховского муниципального округа в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция. Без света оставались 69 тыс. человек в 108 населенных пунктах. Благодаря оперативной работе сотрудников "Херсонэнерго", электроснабжение восстановлено в кратчайшие сроки", – написал также Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы в Алешках, Брилевке, Малокаховке, Малой Лепетихе, Таврийске и Казачьих Лагерях. В Тополевке горела хозпостройка – пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
 
Херсонская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУВладимир СальдоПроисшествияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
13:00Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
12:56Затишье перешло под контроль Армии России
12:41Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
12:16В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
12:01Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ
11:48"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
11:39Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
11:25В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
11:16Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ
11:00В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
10:48На Кубани тушат сразу три лесных пожара
10:44Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
10:37В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
10:29Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
Лента новостейМолния