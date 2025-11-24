https://crimea.ria.ru/20251124/dva-cheloveka-raneny-na-khersonschine-v-rezultate-udarov-vsu-1151129294.html

Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ

Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ

24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Два мирных жителя Херсонской области пострадали в результате ударов ВСУ, сообщает губернатор Владимир Сальдо.По его словам, в Чернянке Каховского муниципального круга ранен 38-летний мужчина, а в Новой Каховке после удара по авто пострадала 46-летняя женщина. Оба госпитализированы. Также отмечаются повреждения инфраструктуры региона."В Дудчино Каховского муниципального округа в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция. Без света оставались 69 тыс. человек в 108 населенных пунктах. Благодаря оперативной работе сотрудников "Херсонэнерго", электроснабжение восстановлено в кратчайшие сроки", – написал также Сальдо в своем Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрелов пострадали жилые кварталы в Алешках, Брилевке, Малокаховке, Малой Лепетихе, Таврийске и Казачьих Лагерях. В Тополевке горела хозпостройка – пожар ликвидирован.Ранее сообщалось, что от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожарВ Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракетДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

