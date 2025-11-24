Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания
В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T15:25
2025-11-24T15:35
крым
срочные новости крыма
происшествия
ялта
дети
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома. ЧП произошло накануне в недостроенном здании на улице Мухина.Мальчик госпитализирован в реанимацию. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также правоохранители выяснят, какие меры он принял для недопущения посторонних лиц на территорию объекта.Кроме того, правоохранители оценят исполнение требований законодательства в вопросах ограничения доступа граждан к зданию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, срочные новости крыма, происшествия, ялта, дети, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя
ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания

В Ялте подросток получил тяжелые травмы после падения с 4-го этажа заброшенного здания

15:25 24.11.2025 (обновлено: 15:35 24.11.2025)
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма организовала проверку по факту падения подростка с четвертого этажа недостроя.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту падения подростка с четвертого этажа недостроя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома.
ЧП произошло накануне в недостроенном здании на улице Мухина.
"Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", - проинформировали в СК.
Мальчик госпитализирован в реанимацию. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также правоохранители выяснят, какие меры он принял для недопущения посторонних лиц на территорию объекта.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Кроме того, правоохранители оценят исполнение требований законодательства в вопросах ограничения доступа граждан к зданию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
