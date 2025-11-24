ЧП в Ялте: подросток сорвался с 4-го этажа заброшенного здания

https://crimea.ria.ru/20251124/chp-v-yalte-podrostok-sorvalsya-s-4-etazha-zabroshennogo-zdaniya--1151134213.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома. ЧП произошло накануне в недостроенном здании на улице Мухина.Мальчик госпитализирован в реанимацию. У него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.Уточняется, что семья на профилактических учетах не состоит. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также правоохранители выяснят, какие меры он принял для недопущения посторонних лиц на территорию объекта.Кроме того, правоохранители оценят исполнение требований законодательства в вопросах ограничения доступа граждан к зданию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

