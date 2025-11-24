https://crimea.ria.ru/20251124/chp-s-podrostkom-v-yalte-i-soglasie-kieva-na-mirnyy-plan-ssha-glavnoe-1151145405.html

ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное

Подросток сорвался с заброшенного здания в Ялте. Киев согласился с мирным планом США после его "доработок". Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подросток сорвался с заброшенного здания в Ялте. Киев согласился с мирным планом США после его "доработок". Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева. Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе. Попытка диверсии на железной дороге на Алтае.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с подростком в ЯлтеВ Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома. ЧП произошло в заброшенном здании на улице Мухина."Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", – проинформировали в СК.Киев согласился с мирным планом СШАПредставители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме."Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", – сказано в заявлении.Крымчанам упростили подачу исков за ущерб от блокад КиеваВ Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.Рекорд тепла за 102 года побит в СимферополеРекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Да, 23 ноября в Симферополе перекрыта на 0,6 градусов абсолютная максимальная температура воздуха, столбики термометров поднялись до отметки +24 градуса. А предыдущий экстремум составил + 23,4 градуса в 1923-м году", – рассказала она.Попытка диверсии на железной дороге на АлтаеДвое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.По информации российских силовиков, на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

