ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное - РИА Новости Крым, 24.11.2025
ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное
ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное - РИА Новости Крым, 24.11.2025
ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное
Подросток сорвался с заброшенного здания в Ялте. Киев согласился с мирным планом США после его "доработок". Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T22:03
2025-11-24T22:03
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подросток сорвался с заброшенного здания в Ялте. Киев согласился с мирным планом США после его "доработок". Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева. Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе. Попытка диверсии на железной дороге на Алтае.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ЧП с подростком в ЯлтеВ Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома. ЧП произошло в заброшенном здании на улице Мухина."Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", – проинформировали в СК.Киев согласился с мирным планом СШАПредставители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме."Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", – сказано в заявлении.Крымчанам упростили подачу исков за ущерб от блокад КиеваВ Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.Рекорд тепла за 102 года побит в СимферополеРекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."Да, 23 ноября в Симферополе перекрыта на 0,6 градусов абсолютная максимальная температура воздуха, столбики термометров поднялись до отметки +24 градуса. А предыдущий экстремум составил + 23,4 градуса в 1923-м году", – рассказала она.Попытка диверсии на железной дороге на АлтаеДвое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.По информации российских силовиков, на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
крым
россия
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное

Падение подростка с высоты в Ялте и согласие Киева на мирный план США – главное за день

22:03 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Подросток сорвался с заброшенного здания в Ялте. Киев согласился с мирным планом США после его "доработок". Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева. Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе. Попытка диверсии на железной дороге на Алтае.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

ЧП с подростком в Ялте

В Ялте 14-летний подросток сорвался с 4 этажа недостроенного здания, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональных прокуратуры и Следкома. ЧП произошло в заброшенном здании на улице Мухина.
"Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", – проинформировали в СК.
Диспетчеры центра медицины катастроф - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
19:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в Крыму

Киев согласился с мирным планом США

Представители Украины на встрече в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана США отражает интересы Киева. Об этом заявили в Белом доме.
"Украинские представители заявили, что на основании представленных сегодня уточнений и доработок они считают, что текущий проект отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе", – сказано в заявлении.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
21:22Радио "Спутник в Крыму"
"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего

Крымчанам упростили подачу исков за ущерб от блокад Киева

В Крыму разработали типовую форму иска на получение компенсации за ущерб в результате водной и энергетической блокад со стороны Украины. Об этом сообщил глава крымского Госсовета Владимир Константинов.
По его словам, документы распространяются на физических и юридических лиц. Всего же Арбитражный суд Крыма принял уже 12 положительных решений по искам на взыскание ущерба. Общая сумма компенсаций составила больше 5,3 млрд рублей.
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
20:07
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма

Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе

Рекорд тепла за 102 года побит в воскресенье в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Да, 23 ноября в Симферополе перекрыта на 0,6 градусов абсолютная максимальная температура воздуха, столбики термометров поднялись до отметки +24 градуса. А предыдущий экстремум составил + 23,4 градуса в 1923-м году", – рассказала она.
Мороз - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
06:10
В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма

Попытка диверсии на железной дороге на Алтае

Двое диверсантов при координации украинских спецслужб планировали пустить под откос поезда на Алтае, при задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.
По информации российских силовиков, на участке ж/д перегона станция Алтайская – станция Бийск были выявлены два человека, предпринявшие попытку установки так называемого сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
09:21
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
