Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область

Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область - РИА Новости Крым, 24.11.2025

Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область

В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В... РИА Новости Крым, 24.11.2025

2025-11-24T06:40

2025-11-24T06:40

2025-11-24T06:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В 2025 году будет реализовано 171 мероприятие на сумму 85 миллиардов рублей. Это мероприятия по поставкам медицинского оборудования, оснащению домов культуры и закрытия актов выполненных работ в строительной, жилищно-коммунальной и дорожной сферах. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.По его словам, основное внимание уделяется финансированию социальной сферы: образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Кроме того, восстанавливается жилищно-коммунальное хозяйство, а также дороги и другая транспортная инфраструктура."Если говорить о 2025 годе, показатель реализации приблизился к уровню 70%. Это неплохой результат, поскольку многие мероприятия – программы закупочного характера, и показатель по ним фиксируется по факту поставки того или иного оборудования и по факту выполнения работ. Все поставки выполняются в срок. Мы контролируем ход работ, чтобы добиться лучших результатов", – подчеркнул он.Врио главы Правительства добавил, что в этом году Херсонская область, как и все другие регионы, помимо выполнения программы социально-экономического развития принимает участие в реализации национальных и федеральных проектов. Это также способствует росту социально-экономического благополучия области.В 2026 году продолжится восстановление социально значимых объектов инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка экономики в виде льготных кредитов и консультаций для бизнеса, привлечение молодых специалистов, закупка оборудования для домов культуры, школ и спортивных объектов, заверил врио главы Правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХВ Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартирУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей

