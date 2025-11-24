https://crimea.ria.ru/20251124/bolee-300-meropriyatiy-na-133-mlrd-kak-razvivaetsya-khersonskaya-oblast-1151033484.html
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В 2025 году будет реализовано 171 мероприятие на сумму 85 миллиардов рублей. Это мероприятия по поставкам медицинского оборудования, оснащению домов культуры и закрытия актов выполненных работ в строительной, жилищно-коммунальной и дорожной сферах. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.По его словам, основное внимание уделяется финансированию социальной сферы: образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Кроме того, восстанавливается жилищно-коммунальное хозяйство, а также дороги и другая транспортная инфраструктура."Если говорить о 2025 годе, показатель реализации приблизился к уровню 70%. Это неплохой результат, поскольку многие мероприятия – программы закупочного характера, и показатель по ним фиксируется по факту поставки того или иного оборудования и по факту выполнения работ. Все поставки выполняются в срок. Мы контролируем ход работ, чтобы добиться лучших результатов", – подчеркнул он.Врио главы Правительства добавил, что в этом году Херсонская область, как и все другие регионы, помимо выполнения программы социально-экономического развития принимает участие в реализации национальных и федеральных проектов. Это также способствует росту социально-экономического благополучия области.В 2026 году продолжится восстановление социально значимых объектов инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка экономики в виде льготных кредитов и консультаций для бизнеса, привлечение молодых специалистов, закупка оборудования для домов культуры, школ и спортивных объектов, заверил врио главы Правительства.
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
На Херсонщине реализованы 340 мероприятий по программе социально-экономического развития
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В 2025 году будет реализовано 171 мероприятие на сумму 85 миллиардов рублей. Это мероприятия по поставкам медицинского оборудования, оснащению домов культуры и закрытия актов выполненных работ в строительной, жилищно-коммунальной и дорожной сферах. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
"За период реализации программы социально-экономического развития Херсонской области 2023-2024 годов реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиарда рублей. Херсонская область два года подряд показывает наивысший уровень реализации программы среди исторических регионов. Правительство делает все возможное, чтобы поддерживать эту тенденцию и в будущем", – сказал руководитель Правительства региона.
По его словам, основное внимание уделяется финансированию социальной сферы: образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Кроме того, восстанавливается жилищно-коммунальное хозяйство, а также дороги и другая транспортная инфраструктура.
"Если говорить о 2025 годе, показатель реализации приблизился к уровню 70%. Это неплохой результат, поскольку многие мероприятия – программы закупочного характера, и показатель по ним фиксируется по факту поставки того или иного оборудования и по факту выполнения работ. Все поставки выполняются в срок. Мы контролируем ход работ, чтобы добиться лучших результатов", – подчеркнул он.
Врио главы Правительства добавил, что в этом году Херсонская область, как и все другие регионы, помимо выполнения программы социально-экономического развития принимает участие в реализации национальных и федеральных проектов. Это также способствует росту социально-экономического благополучия области.
"Восстанавливаются школы, закупается новое оборудование для обучения детей, модернизируется сфера здравоохранения, повышается качество и доступность социальных услуг. Улучшается и городская среда. Бесспорно, работы предстоит много, но изменения уже заметны для жителей области", – сказал Машкауцан.
В 2026 году продолжится восстановление социально значимых объектов инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка экономики в виде льготных кредитов и консультаций для бизнеса, привлечение молодых специалистов, закупка оборудования для домов культуры, школ и спортивных объектов, заверил врио главы Правительства.
