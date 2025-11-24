Рейтинг@Mail.ru
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251124/bolee-300-meropriyatiy-na-133-mlrd-kak-razvivaetsya-khersonskaya-oblast-1151033484.html
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T06:40
2025-11-24T06:40
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30af6f1d1e51e6e41365f6f0df104dcc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В 2025 году будет реализовано 171 мероприятие на сумму 85 миллиардов рублей. Это мероприятия по поставкам медицинского оборудования, оснащению домов культуры и закрытия актов выполненных работ в строительной, жилищно-коммунальной и дорожной сферах. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.По его словам, основное внимание уделяется финансированию социальной сферы: образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Кроме того, восстанавливается жилищно-коммунальное хозяйство, а также дороги и другая транспортная инфраструктура."Если говорить о 2025 годе, показатель реализации приблизился к уровню 70%. Это неплохой результат, поскольку многие мероприятия – программы закупочного характера, и показатель по ним фиксируется по факту поставки того или иного оборудования и по факту выполнения работ. Все поставки выполняются в срок. Мы контролируем ход работ, чтобы добиться лучших результатов", – подчеркнул он.Врио главы Правительства добавил, что в этом году Херсонская область, как и все другие регионы, помимо выполнения программы социально-экономического развития принимает участие в реализации национальных и федеральных проектов. Это также способствует росту социально-экономического благополучия области.В 2026 году продолжится восстановление социально значимых объектов инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка экономики в виде льготных кредитов и консультаций для бизнеса, привлечение молодых специалистов, закупка оборудования для домов культуры, школ и спортивных объектов, заверил врио главы Правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХВ Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартирУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9342eb0cc0c12a08f4be24692ce06e76.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область

На Херсонщине реализованы 340 мероприятий по программе социально-экономического развития

06:40 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области за 2023-2024 гг. в рамках программы социально-экономического развития реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиардов рублей. В 2025 году будет реализовано 171 мероприятие на сумму 85 миллиардов рублей. Это мероприятия по поставкам медицинского оборудования, оснащению домов культуры и закрытия актов выполненных работ в строительной, жилищно-коммунальной и дорожной сферах. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
"За период реализации программы социально-экономического развития Херсонской области 2023-2024 годов реализовано 346 мероприятий на сумму более 133 миллиарда рублей. Херсонская область два года подряд показывает наивысший уровень реализации программы среди исторических регионов. Правительство делает все возможное, чтобы поддерживать эту тенденцию и в будущем", – сказал руководитель Правительства региона.
По его словам, основное внимание уделяется финансированию социальной сферы: образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Кроме того, восстанавливается жилищно-коммунальное хозяйство, а также дороги и другая транспортная инфраструктура.
"Если говорить о 2025 годе, показатель реализации приблизился к уровню 70%. Это неплохой результат, поскольку многие мероприятия – программы закупочного характера, и показатель по ним фиксируется по факту поставки того или иного оборудования и по факту выполнения работ. Все поставки выполняются в срок. Мы контролируем ход работ, чтобы добиться лучших результатов", – подчеркнул он.
Врио главы Правительства добавил, что в этом году Херсонская область, как и все другие регионы, помимо выполнения программы социально-экономического развития принимает участие в реализации национальных и федеральных проектов. Это также способствует росту социально-экономического благополучия области.
"Восстанавливаются школы, закупается новое оборудование для обучения детей, модернизируется сфера здравоохранения, повышается качество и доступность социальных услуг. Улучшается и городская среда. Бесспорно, работы предстоит много, но изменения уже заметны для жителей области", – сказал Машкауцан.
В 2026 году продолжится восстановление социально значимых объектов инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка экономики в виде льготных кредитов и консультаций для бизнеса, привлечение молодых специалистов, закупка оборудования для домов культуры, школ и спортивных объектов, заверил врио главы Правительства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния