28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями

2025-11-24T07:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.В воскресенье в течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

