Рейтинг@Mail.ru
28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/28-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1151125047.html
28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 24.11.2025
28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T07:16
2025-11-24T07:17
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
пво
новости
черное море
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150909909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06727b2c58c6706304a0705334a1c9f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.В воскресенье в течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150909909_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_341e78ea012eba626ab69e9ef8df9252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, новости, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя
28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями

28 беспилотников ВСУ сбили за ночь над Черным и Азовским морями

07:16 24.11.2025 (обновлено: 07:17 24.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 45 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, девять - над территорией Краснодарского края, семь - над территорией Нижегородской области, четыре - над Воронежской областью, 20 - над акваторией Черного моря и восемь - над акваторией Азовского моря.

В воскресенье в течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.
В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФПВОНовостиЧерное мореАзовское мореБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
09:35В двух населенных пунктах на востоке Крыма не будет воды
09:21Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
09:03Стратегическая угроза: в США оценили боеспособность рекрутов ВСУ
08:42Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
08:30Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
08:09Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
07:49Умер легендарный футболист и тренер Никита Симонян
07:32Поисковики из Крыма готовятся отправиться в зону СВО
07:1628 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями
06:40Более 300 мероприятий на 133 млрд: как развивается Херсонская область
06:21Киев согласился с мирным планом США после его "доработок" - Белый дом
06:10В России ждут аномально холодную зиму: дойдут ли суровые морозы до Крыма
00:01Похолодание с дождями и усиление ветра: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Лента новостейМолния