19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.11.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 24.11.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО во второй половине дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО во второй половине дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России в этот период были ликвидированы 40 дронов ВСУ.Девять дронов ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 14 – над территорией Московского региона, по три – над Брянской и Калужской областями и один беспилотник над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.10 вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. До этого в Минобороны РФ проинформировали об уничтожении десяти БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, а также Черным и Азовским морями.
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО во второй половине дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России в этот период были ликвидированы 40 дронов ВСУ.
"В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", – проинформировали в МО РФ.
Девять дронов ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 14 – над территорией Московского региона, по три – над Брянской и Калужской областями и один беспилотник над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
10 вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. До этого в Минобороны РФ проинформировали об уничтожении десяти БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, а также Черным и Азовским морями.
