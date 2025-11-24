19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20251124/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151148396.html

2025-11-24T20:20

2025-11-24T20:20

2025-11-24T20:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО во второй половине дня понедельника сбили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России в этот период были ликвидированы 40 дронов ВСУ.Девять дронов ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 14 – над территорией Московского региона, по три – над Брянской и Калужской областями и один беспилотник над Курской областью, перечислили в российском военном ведомстве.10 вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. До этого в Минобороны РФ проинформировали об уничтожении десяти БПЛА, летевших на Москву и Подмосковье, Брянскую и Калужскую области. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России, а также Черным и Азовским морями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

