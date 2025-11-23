Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251123/vsu-atakovali-shaturskuyu-gres-v-podmoskove---voznik-pozhar-1151115578.html
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар - РИА Новости Крым, 23.11.2025
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T09:40
2025-11-23T09:43
подмосковье
московская область
андрей воробьев
происшествия
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_cd2cb75e65db9bcf5994e50adf9ae363.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его данным, электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. "Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_47:0:806:569_1920x0_80_0_0_96bc9195de4716db2f074c9ce3360ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, московская область, андрей воробьев, происшествия, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар

При атаке дронов на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар - Воробьев

09:40 23.11.2025 (обновлено: 09:43 23.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", - написал он в своем ТГ-канале.
По его данным, электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно.
"Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПодмосковьеМосковская областьАндрей ВоробьевПроисшествияАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
12:16В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
11:48В Джанкое потушили пожар в жилом доме
11:11В Новороссийске тушат крупный лесной пожар
10:56Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
10:13Удары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
09:40ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
09:31Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
09:18Маркеры неблагополучия: психиатр назвала признаки проблем у подростков
08:45В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
08:11Крымчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений
07:47Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
07:02Как в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушения
01:05В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
23:48Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
23:35В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:33Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день
20:52Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
Лента новостейМолния