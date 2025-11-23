https://crimea.ria.ru/20251123/vsu-atakovali-shaturskuyu-gres-v-podmoskove---voznik-pozhar-1151115578.html
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар
При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T09:40
2025-11-23T09:40
2025-11-23T09:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его данным, электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. "Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:40 23.11.2025 (обновлено: 09:43 23.11.2025)