ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье - возник пожар

При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

2025-11-23T09:40

2025-11-23T09:40

2025-11-23T09:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье возник пожар, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его данным, электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. "Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

