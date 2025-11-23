https://crimea.ria.ru/20251123/v-shage-ot-100-letnego-rekorda-v-krymu-anomalnaya-dlya-noyabrya-pogoda-1151116249.html

В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода

В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода - РИА Новости Крым, 23.11.2025

В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода

В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T12:16

2025-11-23T12:16

2025-11-23T12:18

эксклюзивы риа новости крым

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

симферополь

роман вильфанд

крымский гидрометцентр

гидрометцентр россии

росгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148500946_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f94b800acce0c103f6aa5306a0b6f8af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он добавил, что с понедельника температура опустится до +15 градусов. "Но и это высокая температура для конца ноября", - констатировал Вильфанд.В Крымском гидрометцентре добавили, что среднесуточная норма для 22 ноября была превышена на 15 градусов."До того, чтобы побить 102-летний рекорд, не хватило нескольких десятых градуса, - сообщили РИА Новости Крым в Крымском гидрометцентре. - Температура воздуха в Симферополе, где метеонаблюдения ведутся с позапрошлого века, в субботу 22 ноября поднялась до +20,8 градусов. Тогда как рекордное тепло зарегистрировано 22 ноября 1923 года - 102 года назад. Тогда в городе воздух прогрелся до 21,3 градуса".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, крым, симферополь, роман вильфанд, крымский гидрометцентр, гидрометцентр россии, росгидромет, новости крыма