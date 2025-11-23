Рейтинг@Mail.ru
В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов.
2025-11-23
2025-11-23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он добавил, что с понедельника температура опустится до +15 градусов. "Но и это высокая температура для конца ноября", - констатировал Вильфанд.В Крымском гидрометцентре добавили, что среднесуточная норма для 22 ноября была превышена на 15 градусов."До того, чтобы побить 102-летний рекорд, не хватило нескольких десятых градуса, - сообщили РИА Новости Крым в Крымском гидрометцентре. - Температура воздуха в Симферополе, где метеонаблюдения ведутся с позапрошлого века, в субботу 22 ноября поднялась до +20,8 градусов. Тогда как рекордное тепло зарегистрировано 22 ноября 1923 года - 102 года назад. Тогда в городе воздух прогрелся до 21,3 градуса".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"И в Крыму, и в Краснодарском крае очень теплая погода – 6…8 градусов выше нормы. Обусловлено это антициклональной погодой, осадков совсем немного. Такие атипичные погодные условия на конец ноября выпадают редко. Вероятность такого события 5-6 процентов. Собственно говоря – аномалия. Раз в 20 лет такая погода может быть, это очень редкое событие", - сказал Роман Вильфанд.
Он добавил, что с понедельника температура опустится до +15 градусов.
"Но и это высокая температура для конца ноября", - констатировал Вильфанд.
В Крымском гидрометцентре добавили, что среднесуточная норма для 22 ноября была превышена на 15 градусов.
"До того, чтобы побить 102-летний рекорд, не хватило нескольких десятых градуса, - сообщили РИА Новости Крым в Крымском гидрометцентре. - Температура воздуха в Симферополе, где метеонаблюдения ведутся с позапрошлого века, в субботу 22 ноября поднялась до +20,8 градусов. Тогда как рекордное тепло зарегистрировано 22 ноября 1923 года - 102 года назад. Тогда в городе воздух прогрелся до 21,3 градуса".
