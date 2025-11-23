https://crimea.ria.ru/20251123/v-shage-ot-100-letnego-rekorda-v-krymu-anomalnaya-dlya-noyabrya-pogoda-1151116249.html
В шаге от 100-летнего рекорда: в Крыму аномальная для ноября погода
2025-11-23T12:16
2025-11-23T12:16
2025-11-23T12:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму стоит аномально теплая для ноября погода. Воздух днем прогревается до 20 градусов тепла и выше. Для региона это нетипично, а вероятность такого тепла в ноябре - всего пять процентов. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Он добавил, что с понедельника температура опустится до +15 градусов. "Но и это высокая температура для конца ноября", - констатировал Вильфанд.В Крымском гидрометцентре добавили, что среднесуточная норма для 22 ноября была превышена на 15 градусов."До того, чтобы побить 102-летний рекорд, не хватило нескольких десятых градуса, - сообщили РИА Новости Крым в Крымском гидрометцентре. - Температура воздуха в Симферополе, где метеонаблюдения ведутся с позапрошлого века, в субботу 22 ноября поднялась до +20,8 градусов. Тогда как рекордное тепло зарегистрировано 22 ноября 1923 года - 102 года назад. Тогда в городе воздух прогрелся до 21,3 градуса".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
12:16 23.11.2025 (обновлено: 12:18 23.11.2025)