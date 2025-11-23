https://crimea.ria.ru/20251123/v-novorossiyske-tushat-krupnyy-lesnoy-pozhar-1151116127.html
В Новороссийске тушат крупный лесной пожар
Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
2025-11-23T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю."По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива… Площадь - от 0,5 до 1 га. Информация уточняется", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.
