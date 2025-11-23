https://crimea.ria.ru/20251123/v-novorossiyske-tushat-krupnyy-lesnoy-pozhar-1151116127.html

В Новороссийске тушат крупный лесной пожар

В Новороссийске тушат крупный лесной пожар - РИА Новости Крым, 23.11.2025

В Новороссийске тушат крупный лесной пожар

Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T11:11

2025-11-23T11:11

2025-11-23T11:11

новороссийск

пожар

краснодарский край

кубань

мчс краснодарского края

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280925_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f463ccb0880bee141efa2696bdf05ec4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Лесной пожар произошел в Новороссийске, предварительная площадь возгорания - от 0,5 до 1 гектара, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю."По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание лесного массива… Площадь - от 0,5 до 1 га. Информация уточняется", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено 35 человек и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, пожар, краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, новости