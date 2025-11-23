https://crimea.ria.ru/20251123/v-khersonskoy-oblasti-otmechayut-polozhitelnuyu-dinamiku-zapuska-proizvodstv-1151033144.html
В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств - РИА Новости Крым, 23.11.2025
В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
В Херсонской области продолжается перезагрузка промышленности. Так, за период 2023 – 2025 гг. запустили производственную деятельность 32 предприятий. В 2023... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T21:43
2025-11-23T21:43
2025-11-23T21:43
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
промышленность россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области продолжается перезагрузка промышленности. Так, за период 2023 – 2025 гг. запустили производственную деятельность 32 предприятий. В 2023 году открылись 16 предприятий, в 2024 – девять, в 2025 – семь. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.По его словам, всего на левобережье Херсонской области расположены 138 промышленных предприятий, из которых 88 – предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, 50 – предприятия обрабатывающей промышленности.На сегодняшний день запущены и работают 60 предприятий, в том числе 40 – пищевой перерабатывающей отрасли и 20 – обрабатывающей промышленности, уточнил врио главы Правительства.Предприятия пищевой перерабатывающей отрасли обеспечивают регион собственной продукцией, успешно экспортируют товары в другие субъекты Российской Федерации, а также способствуют продовольственной безопасности и занятости населения.В то же время машиностроительные предприятия, несмотря на свою значимость, временно простаивают, отметил Машкауцан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХВ Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартирУчастники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
Херсонская область обладает высоким промышленным потенциалом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области продолжается перезагрузка промышленности. Так, за период 2023 – 2025 гг. запустили производственную деятельность 32 предприятий. В 2023 году открылись 16 предприятий, в 2024 – девять, в 2025 – семь. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал врио Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан.
"Наш регион обладает высоким потенциалом: удобное местоположение, хороший климат, выход к Черному и Азовскому морям, ресурсная база, заложенная еще в советский период, основа промышленной и транспортной инфраструктуры", – сказал Семен Машкауцан.
По его словам, всего на левобережье Херсонской области расположены 138 промышленных предприятий, из которых 88 – предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, 50 – предприятия обрабатывающей промышленности.
На сегодняшний день запущены и работают 60 предприятий, в том числе 40 – пищевой перерабатывающей отрасли и 20 – обрабатывающей промышленности, уточнил врио главы Правительства.
Предприятия пищевой перерабатывающей отрасли обеспечивают регион собственной продукцией, успешно экспортируют товары в другие субъекты Российской Федерации, а также способствуют продовольственной безопасности и занятости населения.
В то же время машиностроительные предприятия, несмотря на свою значимость, временно простаивают, отметил Машкауцан.
"Они расположены в 15-километровой зоне эвакуации у линии боевого соприкосновения. Некоторые объекты разрушены в результате обстрелов и атак БПЛА. Их запуск возможен после окончания боевых действий", – добавил он.
