Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду

Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду

РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T19:44

2025-11-23T19:44

2025-11-23T19:44

эксклюзивы риа новости крым

крым

одежда

дизайн

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым."В 1995 году, на школьный выпускной, мы с мамой купили мне в Севастополе красивые белые туфли, а еще ткань и кружево, истратив на это все ее зарплату. И по журналу с выкройками сшили костюм с кружевной отделкой по юбке солнце-клеш и расклешенными рукавами. Не удивительно, что на выпускном я встретила своего будущего мужа. Вместе мы уже 30 лет", – вспоминает с улыбкой художник-декоратор, дизайнер Татьяна Матюшкина из Симферополя.И добавляет: все, что делает женщина руками для своей семьи – это не просто одежда или какие-то предметы быта. Это проект будущего. Это оберег для близких и родных. Это особая энергетика, зашифрованная в орнаментах мудрость поколений.Крымский дизайнер исследует культурный код и русский стиль, создает вещи с уникальным декором, в которых угадывается русская этника.Связь поколений и традицийХлопок, лен, крапива, конопля, шерсть, кружево ручной работы. И всюду славянские орнаменты с геометрическими, растительными, антропоморфными, зооморфными мотивами. На вешалках – пестрые платья, юбки, блузы. На манекене, у швейной машинки, еще незаконченный льняной сарафан с нежным орнаментом в сине-коричневых тонах. За рабочим столом, под лампой, эскизы мезенских лошадок (мезенская роспись – вид росписи по дереву, который получил широкое распространение в конце XIX века в Архангельской области – ред.)."Рисую вот мезенских лошадок, уверена, что они будут символом следующего года", – объясняет дизайнер, перехватывая взгляд гостей своей мастерской.Рисует, шьет и вышивает Татьяна с детства. Признается: для нее, ребенка советской эпохи, мода всегда была "хендмейдом", то есть тем, что сшито или перешито самостоятельно. Дома всегда хранились стопки подписных журналов: "Советская женщина", "Работница", "Крестьянка", "Rigas Modes" и других."Мама моя инженер-программист АСУ (автоматизированной системы управления – ред.) телезавода. В 90-е, когда заводы закрывались, когда сотрудников переводили на полставки, она вязала на заказ. Все лучшее, что было у меня в гардеробе, все самое теплое и красивое, то, чего не было больше ни у кого – было сшито или связано мамой. У меня даже носочки были эксклюзивные. (Смеется)", – рассказывает дизайнер.В свои 82 года мама Татьяны – Светлана Прокофьевна – не перестает интересоваться модой, вяжет. Сейчас помогает дочке с новой коллекцией – создает при помощи крючка и ниток волшебные ажурные топы."Эта любовь к творчеству и рукоделию у нас с мамой от бабушки Валентины Николаевны, она была донской казачкой – не только потрясающе пела, но и была умелой мастерицей", – добавляет Татьяна.С одного из бабушкиных рушников, который лежал без дела, она срезала фрагмент вышивки и приладила ее на льняной сарафан."Традиционный национальный костюм – это про осознанное потребление. Ведь раньше ткань была дорогой, а вышивка – процесс трудоемкий. Рукодельницы спарывали уцелевшие фрагменты вышивки и перешивали их на новую одежду. Они буквально использовали каждый кусочек ткани, занимались лоскутным шитьем: там фрагмент бабушкиного платка, а здесь кусочек мужниной рубашки. И все этом сшивалось в одно полотно. Это очень интересно. Ведь каждый кусочек этого целого принадлежал кому-то, а это уже – история семьи, рода", – рассуждает дизайнер.Творчество и рукоделие помогают ей "замедлиться" в этом сумасшедшем темпе современной жизни, отдышаться, оглянуться по сторонам, увидеть красоту жизни."Ведь мы все время куда-то бежим. И в какой-то момент, когда я сильно устаю, говорю себе: "все, стоп!" Сажусь вышиваю, делаю что-то вручную, успокаиваюсь. Для меня это арт-терапевтическое занятие. И моя задача – вдохнуть жизнь в развитие рукоделия, говорить женщинам: остановитесь", – признается Татьяна.В начале следующего года она даже планирует провести обучающий курс для мастериц – опытных и не очень. Из базовых белых футболок, купленных на маркет-плейсах, ученицы будут делать блузы, наполненные собственной символикой.Мечты и волшебные символыПосле школы Татьяна выучилась на портного, была закройщицей. Долгое время работала с интерьерами, занималась текстильным дизайном, оформила больше 2,5 тысяч окон на полуострове. Потом получила производственную травму. С тяжелыми портьерами пришлось завязать. В 2014-м году закрыла свое ЧП со шторами и решила осуществить мечту – заняться монументальной живописью и дизайном одежды. Основательно подготовилась к ЕГЭ и успешно его сдала. В 2021-м Матюшкина окончила Крымский университет культуры, искусств и туризма. Открыла мастерскую."Муж сказал "играйся", вот я играюсь (улыбается). Провела этнографическое исследование русского костюма и поняла, как нам важно и нужно возвращать традиционные рукодельные техники в моду. Мне интересно украшение одежды вышивкой, аппликацией, росписью – всем тем, что относится к архаике и является ценностью русской народной культуры. Мои коллекции "рассказывают" про женственность, образ жизни, любовь к творчеству, индивидуальные и культурные символы человека, его веру, и даже про экологичность", – говорит мастер.Когда Матюшкина только начала свое исследование, ей стали сниться символы, сочетания цветов, которые в национальном костюме всегда неслучайны, поскольку он всегда наполнен смыслами и немного – волшебством."Наши предки верили в защитную функцию орнамента, поэтому так много времени и сил тратили на украшение одежды. Из этнографических данных XVIII-XIX веков известно, что прялку без орнамента сочли бы не просто безликой, а опасной. Орнамент был неотделим от предмета и автора", – поясняет Татьяна. И добавляет: "Увы, с уходом бабушек-прабабушек теряется память, ускользают история, традиции и знания о том, что одежда – это еще и оберег".Так, ромб – это символ земли. Если внутри точечка, то речь о засеянной, оплодотворенной земле. Это как молитва о плодородии. Незатейливый узор несет посыл о продолжении жизни и рода. А подол – это обращение к матушке-земле."Раньше по подолу "читали" про девушек. Красные ленты пришивались к нему по числу девочек в семье, когда они выходили замуж – одну из лент спарывали. Последняя красная лента на подоле младшей из дочерей означала: старшие сестры замужем, теперь можно и ко мне свататься", – рассказывает Татьяна, показывая современный подол платья, где в качестве ленты использован гобелен.Из остатков ткани дизайнер, как и русские мастерицы когда-то, шьет цветные фартуки, пояса. Современные модницы могут повязывать их поверх платьев-юбок и брюк-джинсов, создавая яркие акценты и такую модную сегодня многослойность в одежде.Еще Татьяна коллекционирует книги по истории костюма, энциклопедии с музейными образцами. Но вещи, созданные ею и дополненные фольклорными элементами, не похожи на музейные экспонаты или театральные наряды. Так, укороченная стеганная теплушка с ягодками и сказочными мотивами смотрится удивительно современной, так и просится под джинсы с кроссовками. На легкий свитер, купленный в масс-маркете, мастер нашила хлопковую ленточку с орнаментом – и вещь заиграла по-новому. На футболку, купленную на маркет-плейсе, нанесла рисунок, украсила орнаментом, и она стала авторской. В детстве родители называли Татьяну ласточкой, касаточкой, поэтому эти птицы то тут то там "порхают" по ее коллекциям.Неповторимый крымский сувенирСоздает Татьяна Матюшкина и крымские сувениры. Например, сумки-шопперы с принтом грифона, в которую можно положить брелок, магнит, футболку или платок-панно – тоже с изображением этого мифического крылатого существа."Помните, в 2022 году при строительстве объездной вокруг Симферополя, на участке Донское – Перевальное, был раскопан курганный могильник и найдена усыпальница семьи знатного скифа, а в ней – маленькие украшения с изображением грифонов. И они, грифоны эти, запали мне в душу! Просто обожаю их! Я их срисовала, а позже сделала принты для вещей", – делится дизайнер.Изначально Матюшкина хотела сделать принты на лиоцелле – ткани из целлюлозных волокон, но не нашла предприятия, которое взялось бы печатать на натуральной ткани. Работать с синтетикой принципиально не хотела, поэтому изготовила принт вручную, окрасив ткань в технике тай-дай (метод окрашивания тканей, при котором материал особым образом скручивают, перевязывают веревками, а затем наносят краску – ред.)."Важно понимать, что ты носишь. Ведь неслучайно "текст" и "текстиль" – однокоренные слова с общей этимологией. Они означают связь, соединение. Только в одном случае – это связь слов и предложений, а в другом – нитей и узоров. Но всегда – значений и смыслов. Текстиль, который мы носим – это текст о нас, то, что мы хотим рассказать о себе миру", – рассуждает дизайнер.– Если говорить о русской этнической моде в Крыму, то какая она?– Этническая одежда – это всегда о поиске собственной идентичности. Это понимание своей уникальности, принадлежности к определенным культурным, социальным, профессиональным группам, сознание своей ценности и роли в обществе. У крымчан мультинациональная "родословная", интересное, яркое мировоззрение, что отражается в этнической одежде и уличной моде. Здесь все переплетено – история, традиции узоров и трофеи войн. Но как южане – мы более яркие, чем, например, жители северных регионов России. И если, например, для Архангельска характерен сарафанный комплекс, то для юга – это понева, юбка, яркая расшитая рубаха с аппликацией, росписью, с большим количеством декора. Могли и штаны надеть под юбку, на татарский манер.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о Зоре Зиядиновой из Джанкойского района Крыма. В разные годы она работала бухгалтером, учителем труда в школе, занималась индпошивом в ателье. Но главным делом жизни называет возрождение национальной одежды крымских татар. Она шьет крымско-татарские народные костюмы для свадеб и других торжеств, вяжет, мастерит интерьерных кукол, работает в уникальной технике золотого шитья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о Зоре Зиядиновой из Джанкойского района Крыма. В разные годы она работала бухгалтером, учителем труда в школе, занималась индпошивом в ателье. Но главным делом жизни называет возрождение национальной одежды крымских татар. Она шьет крымско-татарские народные костюмы для свадеб и других торжеств, вяжет, мастерит интерьерных кукол, работает в уникальной технике золотого шитья.

