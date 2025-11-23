https://crimea.ria.ru/20251123/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-zrk-s-300-i-udarila-po-energoobektam-vsu-1151117017.html
Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ
Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ
Армия России разбила украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T12:54
2025-11-23T12:54
2025-11-23T13:03
украина
Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ
Киевский режим за сутки спецоперации потерял 1320 боевиков по всей линии фронта
12:54 23.11.2025 (обновлено: 13:03 23.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Потери киевского режима за сутки спецоперации составили 1320 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Вооруженные сил РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", – сказано в сообщении.
Подразделениями группировки войск "Север"нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Вильча. Противник потерял до 140 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск
в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское
Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск ДНР. Противник потерял более 225 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр, Родинское ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 435 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток"
в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное
Днепропетровской области. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
