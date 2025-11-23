https://crimea.ria.ru/20251123/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-zrk-s-300-i-udarila-po-energoobektam-vsu-1151117017.html

Российская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУ

Армия России разбила украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T12:54

2025-11-23T12:54

2025-11-23T13:03

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912876_0:133:2870:1747_1920x0_80_0_0_3ddfa629047cb03a390f46039981cd53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Потери киевского режима за сутки спецоперации составили 1320 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Подразделениями группировки войск "Север"нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Вильча. Противник потерял до 140 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск ДНР. Противник потерял более 225 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр, Родинское ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 435 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток"в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовГорят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиковУдары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях

