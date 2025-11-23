Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T13:42
2025-11-23T13:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье греческий телеканал Skai.Сильнейшие ливни на западе Греции вызвали оползни, перебои с водоснабжением и электроэнергией. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остального мира из-за затопленных или заблокированных оползнями дорог. Местными властями высказываются опасения, что в ближайшие дни погодные условия не улучшатся, сообщает телеканал.По информации телеканала ERT, работники экстренных служб в этом регионе ежедневно проводят операции по спасению людей и животных, размытие грунта под расположенными на возвышенностях строениями создает опасность обрушений домов. Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что ущерб инфраструктуре оценивается в несколько миллионов евро.
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений

Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений - СМИ

13:42 23.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Греция. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье греческий телеканал Skai.
"В нескольких муниципалитетах Янины, Арты, Теспротии, Превезы и Кастории было введено чрезвычайное положение. В частности, в муниципалитетах Загори, Янина и Погони в Янине, в Еорьос-Карайскакисе в Арте, в Фильяте в Теспротии, в Зиросе в Превезе и Несторионе в Кастории", - говорится в сообщении телеканала.
Сильнейшие ливни на западе Греции вызвали оползни, перебои с водоснабжением и электроэнергией. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остального мира из-за затопленных или заблокированных оползнями дорог. Местными властями высказываются опасения, что в ближайшие дни погодные условия не улучшатся, сообщает телеканал.
По информации телеканала ERT, работники экстренных служб в этом регионе ежедневно проводят операции по спасению людей и животных, размытие грунта под расположенными на возвышенностях строениями создает опасность обрушений домов. Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что ущерб инфраструктуре оценивается в несколько миллионов евро.
