Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье греческий телеканал Skai.Сильнейшие ливни на западе Греции вызвали оползни, перебои с водоснабжением и электроэнергией. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остального мира из-за затопленных или заблокированных оползнями дорог. Местными властями высказываются опасения, что в ближайшие дни погодные условия не улучшатся, сообщает телеканал.По информации телеканала ERT, работники экстренных служб в этом регионе ежедневно проводят операции по спасению людей и животных, размытие грунта под расположенными на возвышенностях строениями создает опасность обрушений домов. Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что ущерб инфраструктуре оценивается в несколько миллионов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

