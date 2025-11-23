https://crimea.ria.ru/20251123/rezhim-chp-obyavlen-v-neskolkikh-rayonakh-gretsii-iz-za-navodneniy-1151117347.html
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T13:42
2025-11-23T13:42
2025-11-23T13:42
греция
погода
наводнение
в мире
новости
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110034/93/1100349376_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ce45292bed24a6bf88956bc4a22c92e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье греческий телеканал Skai.Сильнейшие ливни на западе Греции вызвали оползни, перебои с водоснабжением и электроэнергией. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остального мира из-за затопленных или заблокированных оползнями дорог. Местными властями высказываются опасения, что в ближайшие дни погодные условия не улучшатся, сообщает телеканал.По информации телеканала ERT, работники экстренных служб в этом регионе ежедневно проводят операции по спасению людей и животных, размытие грунта под расположенными на возвышенностях строениями создает опасность обрушений домов. Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что ущерб инфраструктуре оценивается в несколько миллионов евро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
греция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110034/93/1100349376_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_0299f420a4f9ba502203470c1104bcf4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, погода, наводнение, в мире, новости, режим чс
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений
Режим ЧП объявлен в нескольких районах Греции из-за наводнений - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения был введен в семи муниципалитетах западной Греции на фоне сильных ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в воскресенье греческий телеканал Skai.
"В нескольких муниципалитетах Янины, Арты, Теспротии, Превезы и Кастории было введено чрезвычайное положение. В частности, в муниципалитетах Загори, Янина и Погони в Янине, в Еорьос-Карайскакисе в Арте, в Фильяте в Теспротии, в Зиросе в Превезе и Несторионе в Кастории", - говорится в сообщении телеканала.
Сильнейшие ливни на западе Греции вызвали оползни, перебои с водоснабжением и электроэнергией. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от остального мира из-за затопленных или заблокированных оползнями дорог. Местными властями высказываются опасения, что в ближайшие дни погодные условия не улучшатся, сообщает телеканал.
По информации телеканала ERT, работники экстренных служб в этом регионе ежедневно проводят операции по спасению людей и животных, размытие грунта под расположенными на возвышенностях строениями создает опасность обрушений домов. Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что ущерб инфраструктуре оценивается в несколько миллионов евро.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.