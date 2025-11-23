https://crimea.ria.ru/20251123/pokholodanie-i-dozhdi-krym-zhdet-rezkoe-snizhenie-temperatury-vozdukha-1151092334.html

Похолодание и дожди: Крым ждет резкое снижение температуры воздуха

Резкое снижение температуры воздуха ожидает крымчан уже со следующей недели, возвращая полуостров в рамки климатической нормы ноября. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Резкое снижение температуры воздуха ожидает крымчан уже со следующей недели, возвращая полуостров в рамки климатической нормы ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Дальше, по словам эксперта, во вторник местами еще может быть небольшой дождь. В облаках появятся просветы. Ночью похолодает до +1…+6, днем +9… +14 градусов.Примерно такая же погода, считает эксперт, будет в четверг, пятницу и субботу. Ночью станет чуть теплее, +3…+8 градусов, и днем от +12 до +18, что на несколько градусов теплее, чем должно быть в конце ноября.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

