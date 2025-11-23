Похолодание и дожди: Крым ждет резкое снижение температуры воздуха
Похолодание и дожди после аномального тепла придут в Крым с начала следующей недели
18:16 23.11.2025 (обновлено: 18:28 23.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Резкое снижение температуры воздуха ожидает крымчан уже со следующей недели, возвращая полуостров в рамки климатической нормы ноября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Буквально с понедельника в Крым начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Он принесет скоротечные ливневые дожди. Ночью +8…+13, днем резкое понижение до +10… +15 градусов", – рассказал метеоролог.
Дальше, по словам эксперта, во вторник местами еще может быть небольшой дождь. В облаках появятся просветы. Ночью похолодает до +1…+6, днем +9… +14 градусов.
"Начиная со среды, 26 ноября, инициатива вновь перейдет к барическому максимуму, к антициклону, и его нисходящие потоки начнут интенсивно рассеивать облачность, поэтому будет хорошая погода. Ночью, утром местами возможны очаги туманов, под утро +1…+6 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17", – прогнозирует специалист.
Примерно такая же погода, считает эксперт, будет в четверг, пятницу и субботу. Ночью станет чуть теплее, +3…+8 градусов, и днем от +12 до +18, что на несколько градусов теплее, чем должно быть в конце ноября.
"Возможно, что в воскресенье погода испортится, но ближе к пятнице мы уточним, может быть этого и не произойдет", – обнадежил крымчан Евгений Тишковец.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце ноября в Крыму стоит аномально теплая погода. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов.