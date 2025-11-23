Рейтинг@Mail.ru
Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проект по производству экологичных строительных материалов из промышленных отходов реализуется учеными Крыма. Чем интересно данное новшество и какие именно стройматериалы разрабатываются, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель проекта, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Тамара Бахтина.Сейчас, по словам специалиста, идет борьба с потеплением климата и с парниковыми газами, наука ищет, куда и как можно эти, в частности, промышленные вещества использовать, чтобы снижать выбросы. Одно из направлений – это производство строительных материалов.По словам руководителя проекта, из материала планируется делать строительные блоки, которые будут более прочными и водостойкими за счет отвердения в среде углекислого газа.На данном этапе ученые занимаются разработкой инновации и, судя из тех запасов фосфогипса, который есть в Крыму, масштаб производства стройматериалов может быть довольно большой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКак работают в Крыму новые правила обращения с ТКОРаздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта
Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проект по производству экологичных строительных материалов из промышленных отходов реализуется учеными Крыма. Чем интересно данное новшество и какие именно стройматериалы разрабатываются, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель проекта, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Тамара Бахтина.
Сейчас, по словам специалиста, идет борьба с потеплением климата и с парниковыми газами, наука ищет, куда и как можно эти, в частности, промышленные вещества использовать, чтобы снижать выбросы. Одно из направлений – это производство строительных материалов.
"Мы работаем с фосфогипсом. Это – побочный продукт производства фосфатных удобрений, которые образуются на севере Крыма, в городе Армянск на предприятии "Титан", которое производит эти удобрения. Это материал, который очень близок по составу к природному гипсу, но содержит некоторые примеси. Так как эти отходы образуются в очень больших объемах, их необходимо куда-то утилизировать. Одно из ведущих направлений утилизации фосфогипса – производство строительных материалов", – рассказала спикер.
По словам руководителя проекта, из материала планируется делать строительные блоки, которые будут более прочными и водостойкими за счет отвердения в среде углекислого газа.
На данном этапе ученые занимаются разработкой инновации и, судя из тех запасов фосфогипса, который есть в Крыму, масштаб производства стройматериалов может быть довольно большой.
"У нас есть партнер, на предприятии которого мы планируем выпуск опытной партии. В зависимости от того, как пройдут эти испытания, мы надеемся на дальнейшее развитие", – подытожила гостья эфира.
