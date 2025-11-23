https://crimea.ria.ru/20251123/otkhody--v-ekologichnye-stroymaterialy-novyy-proekt-razrabatyvayut-v-krymu-1150998735.html

Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму

Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму

Проект по производству экологичных строительных материалов из промышленных отходов реализуется учеными Крыма. Чем интересно данное новшество и какие именно... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T21:22

2025-11-23T21:22

2025-11-23T21:22

радио "спутник в крыму"

крым

экология

завод "крымский титан"

промышленность в крыму

стройматериалы

новости крыма

промышленные отходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123274639_0:195:3068:1921_1920x0_80_0_0_6ac0c1822c100caa43921f03a52415cc.jpg

Проект по производству экологичных стройматериалов из промышленных отходов в Крыму Проект по производству экологичных стройматериалов из промышленных отходов в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Проект по производству экологичных строительных материалов из промышленных отходов реализуется учеными Крыма. Чем интересно данное новшество и какие именно стройматериалы разрабатываются, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель проекта, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Тамара Бахтина.Сейчас, по словам специалиста, идет борьба с потеплением климата и с парниковыми газами, наука ищет, куда и как можно эти, в частности, промышленные вещества использовать, чтобы снижать выбросы. Одно из направлений – это производство строительных материалов.По словам руководителя проекта, из материала планируется делать строительные блоки, которые будут более прочными и водостойкими за счет отвердения в среде углекислого газа.На данном этапе ученые занимаются разработкой инновации и, судя из тех запасов фосфогипса, который есть в Крыму, масштаб производства стройматериалов может быть довольно большой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избавиться от свалок: сколько экотехнопарков требуется КрымуКак работают в Крыму новые правила обращения с ТКОРаздельный сбор: как заработать на мусоре в Крыму – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20251121/krupneyshiy-optovo-raspredelitelnyy-tsentr-otkroetsya-v-krymu-v-dekabre-1151079234.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, завод "крымский титан", промышленность в крыму, стройматериалы, новости крыма, промышленные отходы