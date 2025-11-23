https://crimea.ria.ru/20251123/nichego-ne-khotyat-u-sovremennykh-detey-net-interesa-zhit--sovety-psikhiatra-1151030784.html
Ничего не хотят: у современных детей нет интереса жить – советы психиатра
2025-11-23T14:43
дарья шурыгина
мнения
психология
психиатрия
совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Большое количество детских и подростковых депрессий – не дань моде, а следствие огромной информационной нагрузки на детей. В этом уверенна главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина."То количество информации, которую ребенок воспринимает с младенчества, физиологически мы, люди, не успеваем обрабатывать. Мы настолько психологически акселлерировали с точки зрения головного мозга и центральной нервной системы, чтобы быть готовыми к тому объему информативной нагрузки, которая сейчас оказывается в том числе на наших детей", – сказала эксперт в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам психиатра, пережившие "лихие 90-е" родители современных подростков, решив материальные проблемы детей, думают, что решили все их проблемы. И в этом заключается ошибка.Шурыгина отметила, что из ее опыта и опыта ее коллег, большая часть обратившихся к специалистам детей социально не организованы."Они не спортсмены, не музыканты, не танцоры. Они не рисуют, не играют на инструментах, не ходят в походы. У них нет заинтересованности жить. У них есть социальное благополучие, а психологического благополучия в семье, к сожалению, нет", – объяснила специалист.Она настоятельно попросила родителей не игнорировать просьбы ребенка обратиться за помощью к психологам или даже к психиатрам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Большое количество детских и подростковых депрессий – не дань моде, а следствие огромной информационной нагрузки на детей. В этом уверенна главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Шурыгина.
"То количество информации, которую ребенок воспринимает с младенчества, физиологически мы, люди, не успеваем обрабатывать. Мы настолько психологически акселлерировали с точки зрения головного мозга и центральной нервной системы, чтобы быть готовыми к тому объему информативной нагрузки, которая сейчас оказывается в том числе на наших детей", – сказала эксперт в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
.
По словам психиатра, пережившие "лихие 90-е" родители современных подростков, решив материальные проблемы детей, думают, что решили все их проблемы. И в этом заключается ошибка.
"Мы лишили детей основной потребности – преодоления, взросления на опыте, на каком-то интересе. У них сейчас нет интереса выжить, они теряют тот самый интерес жить. И это остро чувствуется на текущих приемах у психиатра. Количество обращений, когда ребенок ничего не хочет, просто колоссально", – заметила специалист.
Шурыгина отметила, что из ее опыта и опыта ее коллег, большая часть обратившихся к специалистам детей социально не организованы.
"Они не спортсмены, не музыканты, не танцоры. Они не рисуют, не играют на инструментах, не ходят в походы. У них нет заинтересованности жить. У них есть социальное благополучие, а психологического благополучия в семье, к сожалению, нет", – объяснила специалист.
Она настоятельно попросила родителей не игнорировать просьбы ребенка обратиться за помощью к психологам или даже к психиатрам.
"Абсолютно любой сигнал ребенка, даже если он с точки зрения родителей не имеет под собой никакой подоплеки, должен быть предметом пристального внимания и обращения к профильному специалисту. Отдайте на усмотрение специалистов возможность решить те проблемы, которые озвучивает ваш ребенок. Игнорирование – это то самое опасное, что преследует сейчас наших детей", – убеждена эксперт.
