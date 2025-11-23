https://crimea.ria.ru/20251123/na-kubani-obyavlena-ugroza-ataki-bespilotnikov-1151124026.html

На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Угрозу атаки беспилотников объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на местные власти.В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем", атака беспилотников, информирует глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он обратился с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в официальных соцсетях и на официальной странице администрации. Также градоначальник напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.Глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов также оповестил о беспилотной опасности и обратился с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.В мэрии Анапы также объявили угрозу атаки БПЛА и призвали сохранять спокойствие.Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщили ранее в Минобороны РФ. Еще шесть дронов ВСУ были ликвидированы над Белгородской областью.В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявлялась воздушная тревога. По информации губернатора города Михаила Развожаева, были сбиты 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

