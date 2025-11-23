https://crimea.ria.ru/20251123/muzhchina-napal-na-punkt-obmena-kriptovalyuty-v-sankt-peterburge-1151115982.html

Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге

Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге

Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T10:56

2025-11-23T10:56

2025-11-23T11:03

происшествия

криптовалюта

новости

санкт-петербург

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошел в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку", – рассказали в полиции.После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, криптовалюта, новости, санкт-петербург, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)