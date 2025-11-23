https://crimea.ria.ru/20251123/muzhchina-napal-na-punkt-obmena-kriptovalyuty-v-sankt-peterburge-1151115982.html
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T10:56
2025-11-23T10:56
2025-11-23T11:03
происшествия
криптовалюта
новости
санкт-петербург
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошел в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку", – рассказали в полиции.После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, криптовалюта, новости, санкт-петербург, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Мужчина со страйкбольными гранатами напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
10:56 23.11.2025 (обновлено: 11:03 23.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошел в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку", – рассказали в полиции.
После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.
Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.