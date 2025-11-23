Рейтинг@Mail.ru
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в... РИА Новости Крым, 23.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошел в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку", – рассказали в полиции.После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мужчина напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге

Мужчина со страйкбольными гранатами напал на пункт обмена криптовалюты в Санкт-Петербурге

10:56 23.11.2025 (обновлено: 11:03 23.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку в пункте обмена криптовалюты в петербургском апарт-отеле, требуя перевести на его счет цифровые активы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте в апарт-отеле на Херсонской улице 43/12.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны. В результате оперативных действий по горячим следам был задержан неработающий 21-летний житель Ленинградской области. Предварительно установлено, что молодой человек вошел в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку", – рассказали в полиции.
После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на свой электронный кошелек, уточняет ГУМВД.
Задержанный доставлен в полицию, у него изъяты две страйкбольные гранаты.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.
