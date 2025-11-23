https://crimea.ria.ru/20251123/markery-neblagopoluchiya-psikhiatr-nazvala-priznaki-problem-u-podrostkov-1151027782.html
Маркеры неблагополучия: психиатр назвала признаки проблем у подростков
Резкие перемены во внешности подростков являются вариантом нормы - психиатр
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Определить, что с ребенком происходит что-то неладное, педагоги или даже его соседи могут по определенным маркерам неблагополучия. Основные из них в входе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
назвала главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения республики Крым Дарья Шурыгина.
По ее словам, маркеры – это изменения в поведении, во внешнем виде, в социальной и учебной жизни ребенка, которые не были ему свойственны и характерны ранее.
"Всегда прошу обращать внимание на успеваемость ребенка. Резкое снижение успеваемости или стабильное снижение неуспеваемости, или пропуски школы. Это всегда маркеры тому, что у ребенка нарастает учебная и школьная дезадаптация, и, соответственно, надо искать причины, и пути помощи", - назвала психиатр первый признак.
Вторым станут резкие изменения во внешности ребенка. Хотя, замечает эксперт, в подростковом возрасте изменения во внешности являются вариантом нормы периода экспериментов, поиска себя, своей идентичности и личностных характеристик.
"Но аномальные проявления во внешнем виде тоже могут быть. И они должны как минимум не порицаться. Нужно спросить, ради чего ребенок так поступает, на кого хочет быть похожим", - сказала она.
Следующий момент — резкое ограничение круга общения ребенка, когда он теряет друзей, уходит в свой мир, ограничивает выходы из дома, ограничиваясь интернет-общением, которое становится очень длительным.
"Возможно, это социально-тревожное расстройство, травмирующая ситуация в социальной жизни ребенка. Одним из важных факторов является наличие самоповреждения у ребенка или стремлений к самоповреждению. Это опосредованный сигнал нам, взрослым, о том, что есть проблема", - призывает родителей обратить внимание Шурыгина.
Она убеждена, что такие попытки нельзя нивелировать, замалчивать, а нужно пытаться разговаривать с ребенком.
При этом специалист рассказала, что в России регулирующим нормативным актом является 120-й федеральный закон о профилактике правонарушения безнадзорности, который описывает четкую систему взаимодействия и контроля детей, у которых может возникнуть ситуация социально опасного положения. Этот акт регламентирует способы взаимодействия между всеми органами профилактики, к которым относятся и МВД, и министерство образования, и министерство здравоохранения. И при любых признаках неблагополучия регламентируется, кому, как, куда, в какие сроки сообщать и обращаться.
"Проблема ребенка никогда не ограничивается только какой-то одной сферой - или здравоохранения, или образования, или семьи. Чаще всего это комплексная проблематика, которую надо решать только совместными усилиями", - заключила Шурыгина.
