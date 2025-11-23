Крымский мост: очередь на досмотр выросла почти в два раза
Крымский мост – проезда с двух сторон ждут 150 автомобилей
17:08 23.11.2025 (обновлено: 17:10 23.11.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Перед пунктами досмотра у Крымского моста продолжают расти очереди с двух сторон транспортного перехода, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов воскресенья.
Очереди у мостового перехода через Керченский пролив начали расти в воскресенье после обеда – по состоянию на 15 часов проезда по Крымскому мосту ожидали 80 авто с двух сторон.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов..
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.