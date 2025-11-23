Какой сегодня праздник: 23 ноября

https://crimea.ria.ru/20251123/kakoy-segodnya-prazdnik-23-noyabrya-1132973950.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День акварели и День борьбы с безнаказанностью. Жителям нашей страны предлагают отмечать День вставания с той ноги. В этот день в 1852 году в Англии придумали первый в мире почтовый ящик, в 1923 американец Джейкоб Шик запатентовал первую электробритву, а в 2004 была выпущена легендарная компьютерная игра World of Warcraft. Родились советский детский писатель, автор книг о Незнайке Николай Носов, французский актер Венсан Кассель.Что празднуют в миреВ 1991 году один мексиканский художник по имени Альфредо Гуати Рохо нарисовал свой очередной акварельный рисунок (это он умел), немного отошел в сторону от мольберта, пристально посмотрел на свою работу и решил, что акварельные краски достойны собственного праздника. И предложил его учредить. Так появился Международный день акварели. Остальные художники идею поддержали, и как давай каждый год 23 ноября устраивать выставки! А все благодаря китайцам, которые когда-то очень давно эту самую акварель изобрели и представили миру.Если вы не знали, то на свете существует организация, которая занимается защитой свободы слова, и называется она IFEX. Именно эти ребята в 2011 году придумали отмечать День борьбы с безнаказанностью, приурочив его к одному невеселому событию. Дело в том, что двумя годами ранее в филиппинской провинции Магинданао были убиты 58 человек, в том числе 34 журналиста. Жертвами оказались сторонники кандидата в местные губернаторы Исмаэля Мангуададату, которые ехали автоколонной зарегистрировать Исмаэля на предстоящих выборах.Но это очень страшная история. И чтобы не бояться, предлагаем вам присоединиться к забавному празднику вставания с той ноги. Кто и когда его придумал? Некогда объяснять! Просто слушайте и запоминайте: вставание с нужной ноги обеспечивает радостное настроение и гарантирует успех всем начинаниям грядущего дня. Осталось только понять, какая именно нога у вас та. Но это уже определяйте самостоятельно, лучше всего опытным путем.Пока вы там экспериментируете с ногами, мы тут щелкаем орешки. По случаю Дня орехов кешью. Но, если совсем уж откровенно, кешью – это вовсе и не орехи, а самые настоящие плоды. Во всяком случае, с точки зрения ботаников (хотя у этих ребят вообще все настолько сложно, что даже арбуз – ягода).Еще сегодня отмечают День благодарности труду и Праздник собак и доброты. Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Анны, Ольги, Александра, Михаила.Знаменательные датыСтарые башмаки, привязанные к дереву, большие мешки, пустые цветочные горшки или даже жестяные банки – что только не использовали до 23 ноября 1852 года, когда в Англии придумали первый почтовый ящик. Современники вспоминают, что он был "привлекательного коричневого цвета". Впрочем, еще раньше нечто похожее придумали во Флоренции, но там ящики использовали для передачи анонимных доносов.Если бы вы жили на Аляске, то вполне могли бы оценить глубину страданий местного изобретателя Джейкоба Шика, которому было очень холодно бриться обычным бритвенным станком с использованием крема и воды. Бедный Джейкоб очень мучился от этого обстоятельства, поэтому изобрел электрическую бритву. Потом дослужился до полковника, поскольку был военным, а 23 ноября 1923 года запатентовал свое изобретение. Благодаря чему стал весьма обеспеченным человеком.Раньше Златоземье было куда больше теперешнего, а на юге Восточного континента находилось два острова – Джиллиджим и остров Доктора Лапидоса... Географы сейчас сошли с ума, а все остальные ничего не поняли. Зато любители World of Warcraft почувствовали себя замечательно, сразу узнав локации легендарной компьютерной игры, которая была придумана именно в этот день в 2004 году.Кто родился в этот деньВ этот же день, но 117 лет назад родился литературный папа "Незнайки" – Николай Носов. Кстати, знаменитых коротышей Носов придумал еще в детстве. А кроме детских произведений, его перу принадлежат несколько серьезных автобиографических рассказов и сценарии к четырем художественным фильмам.Французский актер Венсан Кассель сегодня отмечает 59-й день рождения. Знаменитый своими яркими киноролями, многочисленными любовными романами, а еще браком со сногсшибательной Моникой Беллуччи, Венсан обычно очень серьезно подходит к работе. Например, готовясь к съемкам в фильме "Порок на экспорт" он, для пущей убедительности, выучил русский язык.Также в этот день родились Заслуженная артистка РФ Жанна Рождественская, российский актер театра и кино, звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов, сыгравший роль рыжего Антохи, художник-постановщик отечественного мультфильма "Винни-Пух" Эдуард Назаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

