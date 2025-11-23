https://crimea.ria.ru/20251123/dvoe-muzhchin-pogibli-pod-gruzovym-poezdom-i-elektrichkoy-v-podmoskove-1151119431.html

Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье

Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье

Двое мужчин погибли под колесами электрички и грузового поезда в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T16:43

2025-11-23T16:43

2025-11-23T16:43

подмосковье

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

железная дорога

поезд

электричка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151119498_0:218:1175:879_1920x0_80_0_0_36b9b4bc73571c18a52af0d58aa11d40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли под колесами электрички и грузового поезда в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.На перегоне железнодорожных станций Яхрома – Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва – Савеловская – Дмитров был смертельно травмирован 43-летний мужчина, переходивший пути по пешеходному настилу, не оборудованному световой и звуковой сигнализацией, проинформировали в СК.На железнодорожной станции Пески Рязанского направления Московской железной дороги грузовым поездом сообщением Вологда – Озинки совершен наезд на 47-летнего мужчину, переходившему пути в неустановленном месте, также сообщили в управлении.Следователи провели осмотр мест происшествий, назначили судебные экспертизы, опросили свидетелей, провели другие первоначальные проверочные мероприятия. Обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.Сотрудники СК России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге: пересекать железнодорожные пути необходимо исключительно в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), железная дорога, поезд, электричка, происшествия