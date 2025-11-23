https://crimea.ria.ru/20251123/dvoe-muzhchin-pogibli-pod-gruzovym-poezdom-i-elektrichkoy-v-podmoskove-1151119431.html
Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли под колесами электрички и грузового поезда в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.На перегоне железнодорожных станций Яхрома – Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва – Савеловская – Дмитров был смертельно травмирован 43-летний мужчина, переходивший пути по пешеходному настилу, не оборудованному световой и звуковой сигнализацией, проинформировали в СК.На железнодорожной станции Пески Рязанского направления Московской железной дороги грузовым поездом сообщением Вологда – Озинки совершен наезд на 47-летнего мужчину, переходившему пути в неустановленном месте, также сообщили в управлении.Следователи провели осмотр мест происшествий, назначили судебные экспертизы, опросили свидетелей, провели другие первоначальные проверочные мероприятия. Обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.Сотрудники СК России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге: пересекать железнодорожные пути необходимо исключительно в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.
Электричка и грузовой поезд насмерть сбили двух мужчин в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Двое мужчин погибли под колесами электрички и грузового поезда в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
На перегоне железнодорожных станций Яхрома – Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва – Савеловская – Дмитров был смертельно травмирован 43-летний мужчина, переходивший пути по пешеходному настилу, не оборудованному световой и звуковой сигнализацией, проинформировали в СК.
На железнодорожной станции Пески Рязанского направления Московской железной дороги грузовым поездом сообщением Вологда – Озинки совершен наезд на 47-летнего мужчину, переходившему пути в неустановленном месте, также сообщили в управлении.
Следователи провели осмотр мест происшествий, назначили судебные экспертизы, опросили свидетелей, провели другие первоначальные проверочные мероприятия. Обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.
Сотрудники СК России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге: пересекать железнодорожные пути необходимо исключительно в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.
